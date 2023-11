Editorial: A Ecuador lo rescatamos todos

El hastío y la impotencia que el alto índice delictivo generan en el país, están dando paso a la percepción de que la batalla por retomar la paz se ha perdido. No obstante, experiencias en la región -como el caso colombiano- deberían llevarnos a reflexionar sobre la búsqueda de soluciones, a darnos cuenta de que existen mecanismos, dentro de la legalidad, que aún no se han agotado o que incluso ni siquiera se han empleado. Ante la falta de esas soluciones por parte de los gobiernos en materia de seguridad, EXPRESO hace un llamado a la sociedad civil a actuar, pues es el poder de la unión y de la organización lo que, en definitiva, podría presionar al cambio de actitud de autoridades, de esas que no han logrado resultados en medio de una ola de extorsiones, secuestros y asesinatos, que se han traducido en la pérdida de vidas y la afectación del desarrollo económico de todo el país. La seguridad es un tema que nos compete a todos. Y en esa primera línea de batalla los empresarios deben asumir un rol político mucho más proactivo, poniendo en marcha un plan que además de exigir cuentas a la autoridad, plantee mecanismos de defensa para los negocios y promueva frentes de seguridad ciudadana articulados con la acción de la Policía y el sistema Judicial. Ya es hora de salir de la zona de confort, de abandonar el temor y la queja, para ser más propositivos y actuar. A Ecuador lo rescatamos todos.