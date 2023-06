Cuando Giuseppe Carlo Marino publicó su Historia de la mafia, un poder en las sombras (2002) hizo conocer que esta es un poder que infiltra todas las instituciones, organismos y funciones de la sociedad y el Estado. Y como narcopolítica, no se puede dar el lujo de no controlar los poderes, partidos, líderes y acciones sociopolíticas de los actores de ella. Esto hay que conocerlo para comprender por qué y cómo jueces, funcionarios, políticos, etc. de la sociopolítica nacional actúan como peones de su juego. Esto es lo que hay detrás de la ofensiva política, ideológica, publicitaria y jurídica-institucional contra la Fiscalía.

Su juego ajedrecista y su poder debía comenzar por lo primero, que es desplegar un accionar de ‘desprestigio’ contra la fiscal para implementar las reglas de la mafia y la narcopolítica. Por eso la ataca desde tres frentes, que se pueden llamar el triángulo del círculo de la ‘narcopolítica local’.

Lo primero que estimaron es lo de mayor efecto intimidatorio y de peligro de asesinato sobre ella y su familia. Por eso le enviaron un video a la señora fiscal, con la finalidad de generarle temor-terror. Pensaron que así ella renunciaría. Como no pasó esto, pasaron al segundo vértice del triángulo del círculo más efectivo de la narcopolítica, que también era intimidatorio. El Consejo de la Judicatura, muy presto, se lanzó a “suspenderla” con la peregrina e ilegal decisión, pretendiendo lograr que se retire. Para eso contaban con la entusiasta y frenética acción del presidente de esa institución (este desde aquí no ha dicho nada). El tercer vértice fue desprestigiarla como profesional idónea, “acusándola de plagio”. Para esto, ¿qué organismo mejor que el CPCCS, con la agresiva y torpe acción del abogado del expresidente Correa para atropellar la libertad de prensa?

Aquí está la teoría y la acción del juego de ajedrez mafioso. Todos están unidos con un objetivo: tumbar a la fiscal a cualquier precio y con cualquier argumento. Hoy estamos ante una ciudadanía silenciosa y acrítica que cree que esa es una “pelea entre ellos”. Pero no es así. Aquí se expresa la evidencia del juego de peones, alfiles, caballos, torres, reina, rey. En esto se manifiesta claramente el triángulo cínico del círculo mafioso de la narcopolítica nacional.