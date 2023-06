La transmigración-migración al exterior son hechos-procesos constantes. Es diferente en cada región y tiempo. Hay múltiples interpretaciones sobre su origen. La mayoría de ‘estudios’ parten de premisas incompletas: 1) salen por crisis y desocupación, 2) son pobres que se aventuran a buscar mejores días para su familia. Sin embargo las estadísticas en valores absolutos y relativos expresan que se dan desde el pasado y más desde 1980. Propongo otra comprensión. Los entiendo como procesos económicos, sociales, políticos, culturales, demográficos, étnicos, etc., multicausales, dados históricamente en todas las sociedades. Hubo en Grecia, Roma, China, Edad Media y Moderna por guerras, invasiones, expansiones culturales, pestes, crecimiento económico, etc.

En Ecuador hay migrantes que llegaron: españoles, libaneses, chinos, alemanes, colombianos, venezolanos, etc., por diversas razones. Las últimas salidas de nacionales al exterior también son multicausales. Los estudios publicados no dan explicaciones adecuadas sobre este hecho-proceso. Han faltado dos cosas que son fundamentales: de qué sectores salen y cuánto requieren y demandan internamente estos migrantes. El tercer aspecto, que es muy secundario, es que salen precisamente a Europa, Estados Unidos y otros países por empleo y otros niveles de ingreso. No se registran olas migratorias a Cuba, Rusia, etc., esto es lo primero. Lo segundo, hay remesas y olas de las provincias: Guayas 27,19 %, Azuay 22,39 %, Pichincha 17,43 %, Cañar 7,99 %, Tungurahua 3,79 %. Esto se constata por la procedencia y destino de las remesas de divisas. Además la migración legal requiere fondos que justifiquen su salida ($30.000). Por la vía ilegal hay dos caminos: a) los coyoteros y b) el viaje transfronterizo que requieren fondo de $8.000 a $25.000, una propiedad o vehículo que puedan dejar en prenda. Otros aspectos descuidados e ignorados son la existencia de redes y vínculos interfamiliares zonales en los que se enlazan diferentes flujos migratorios al exterior. También se debe considerar el estatus social: sectores bajos y populares de precaria calificación laboral. Al final, los migrantes compran casas que no habitan, pues muchos no regresan. Lo expresado aquí busca ser una comprensión diferente.