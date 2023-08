El proceso electoral muestra paradojas, desvaríos, falacias, actos circenses de un desvergonzado cinismo. Lo constatamos en las ‘propuestas’ de los correístas para terminar con la dolarización. Lo hacen con ‘seudoargumentos’ expresados hace años. No tienen fundamentos sino en la sinrazón de sus falacias para tirar abajo ese sistema monetario que estabilizó la economía nacional luego de los años de caos monetario que vivimos en 1999-2000. Son los ‘genios’ de la robolución ciudadana argumentando sobre una dolarización “mala en lo interno y buena en lo externo”. Tienen años y nuevamente “sostienen” este absurdo. Escriben, publican, exponen, dicen y se desdicen. El economista binomio de los correístas, de peculiar preparación académica, “afirma” singulares cosas para oponerse a la dolarización. No es nuevo. Es vieja cantaleta y aspiración de ellos, que sueñan con revivir el sucre, asumir el bolívar de la devaluación venezolana constante, etc. Lo bufonesco de esto es que los ‘genios’ que proponen tumbar la dolarización fueron parte de un gobierno corrupto. Robaron millones en distintos negocios y acciones corruptas, obras con sobreprecios, sobornos, etc., todo en dólares. No lo hicieron en pesos cubanos, bolívares ni rubros sino en dólares. Su líder prófugo dice que lo persiguen por odio. Pero ellos no explican el odio-amor que tienen al dólar. No señores, a ustedes los mueve el odio a la estabilidad monetaria del país que tiene 23 años y que los ecuatorianos aprueban en un 94 %. ¿Por qué Odebrecht, los chinos, petroleras y constructoras les dieron dólares? El Sucre virtual que creó el correísmo sirvió a las mafias venezolanas para lavar $ 2.679 millones en el 2011. La ciudadanía debe preguntarse: ¿por qué votar por el binomio que tiene esa aberración y objetivo destructor? Crearon una frase: “prohibido olvidar”, que es necesario que nosotros la tengamos presente. Es prohibido que olvidemos todas las obras que ellos hicieron persiguiendo el pensamiento libre, a la prensa independiente y a gente honesta. Incluso a gente común que no estaba de acuerdo con ellos. Por eso bien dice un candidato preparado y sensato: no hay que mirar ni a la izquierda ni la derecha sino a ir adelante con decisión, voluntad y compromiso democrático.