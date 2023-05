Ecuador quiere unidad con alianzas políticas

Las elecciones próximas ya muestran la acción personalista de posibles candidatos. Pero la ciudadanía dice: ¡basta de ignorantes ambiciosos y sin ideas; contrarios a trabajar por un país unido contra la violencia, la crisis, ausencia de medicinas y mala calidad de la educación! Ya evidencian su perfil megalómano ambicioso, sin propuestas para sacar al Ecuador del agujero negro al que lo ha llevado la narcopolítica, líderes tóxicos, dirigentes y políticos mafiosos. Ojalá no olvidemos el cotidiano espectáculo de los asambleístas del bizcocho y políticos inescrupulosos: correístas, PSC, Pachakutik, ID, etc. Ellos se anticipan a decir que buscarán la reelección reeditando estrategias, tácticas y acciones de la narcopolítica. Si la ciudadanía se levanta ya no será crónica de una tragedia anunciada. Pero esto supone desechar a políticos mafiosos. Sin embargo, el bajo nivel de cultura política, la prepotencia y las billeteras de los corruptos y mafiosos presagian su retorno.

Muchos aspiran ganar la preferencia electoral, pero solo tres están preparados para gobernar en democracia. El estribillo mentiroso de: “antes estábamos mejor”, ya circula en prensa, radio y se difunde por los troles que paga el dinero ensangrentado de Putin, Maduro, Ortega, y los anónimos conocidos de la narcoguerrilla colombiana. Esto explica por qué la mayoría de políticos no leen, difunden ni mencionan lo que dice el informe de Angostura (la gramática que permite conocer de dónde proviene la plata que promueve al correísmo). Ecuador debe comprender cómo se hacen los frentes políticos, alianzas, programas, discursos y acciones de ese dinero. La ciudadanía debe denunciar y rechazar las mentirosas palabras, promesas y artimañas de la narcopolítica y líderes tóxicos. Esa labor corruptora y destructora no puede ni debe seguir. Ecuador no es de izquierda ni derecha. Es diverso y unido, atrapado hoy en una crisis económica, social, política, étnica-cultural. Vivimos un tiempo histórico de terror creado por la narcopolítica que quiere volver a gobernar. Sabe que tiene aliados y padrinos en la justicia y varios partidos. La ciudadanía con su voto debe rechazarlos. La tarea es: detener la narcopolítica mafiosa que busca seguir destruyendo al Ecuador.