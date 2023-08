Buscando las razones

El tiempo histórico subordina al creado por los políticos y la corrupción, se lo debe usar bien para estudiar y comprender qué pasó políticamente el domingo 20: 1) Nuevamente las encuestas (que ocultan cosas) fallaron; siguen ignorando lo que está ‘detrás’ de la escena social. 2) El escenario político ‘fue pateado’ por hechos no pensados: el crimen de la narcopolítica a Villavicencio, que señaló su poder y la presencia que tienen hace 20 años. 3) Han infiltrado todas las instituciones: jurídicas, policiales, militares, políticas, ideológicas, etc. 4) Con ayuda partidista e institucional preparó, ejecutó y consumó el magnicidio al periodista de investigación Villavicencio, amante de la verdad y luchador contra la corrupción y la narcomafia. 5) Lo mataron no únicamente porque era candidato y posible ganador sino porque el periodismo de investigación produce identificaciones-evidencias de pasos, líderes y partidos desde donde actúan. 6) Hay actores ocultos que mueven los hilos de este oscuro, siniestro y sangriento hecho. 7) Por los ataques que recibió Sonnenholzner y que no respondió, no repostó. 8) Los jóvenes desconocen las raterías del correísmo y la destrucción democrática que crean. 9) ‘Millennials’ y ‘centennials’, con su cultura hipertecnologizada (40 % de votantes), vieron un joven político que mostró buena formación académica (Noboa). 10) Hay presión política sobre la memoria social para que no recuerde los robos correístas. Por eso apelan a un pasado en el que lucraron mafiosamente. 11) Los finalistas son parte de una asamblea desprestigiada. 12) El ‘olvido’ los puso en la escena como inmaculados. 13) Los votantes percibieron que la candidata de RC5 es reaccionaria y ultraconservadora en derechos de la mujer. 14) Ya están los tiktoks promoviendo cosas, borrando la memoria, pues los corruptos antidolarización que adoran el billete verde muestran un nuevo rostro y silencian sus fechorías pasadas. 15) Hay reorganización del mapa político. Ecuador tiene un dilema: o el retorno de la corrupción y venganza del caudillo prófugo, o la esperanza de construir nuevo rumbo con un joven político que no reproduzca el fracaso de Lasso. Si se presenta diferente conseguirá cambiar el rumbo pues sus votantes no le darán un cheque en blanco.