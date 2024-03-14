Rubén Montoya | Larga vida a la casta

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¿En Ecuador tenemos casta? Javier Milei, el presidente argentino, popularizó el término “la casta” para referirse a los inmorales que se han perpetuado en el (mal)ejercicio de la política en su país. “A los que entran a la política para robar”. Nada mal, se entiende que apunta al peronismo, esa serpiente insaciable que muta de piel aunque no de mañas. Hasta el triunfo de Milei, llevaba siete décadas mostrándonos cómo se saquea un país y se sobrevive en el intento. ¿Aquí tenemos casta?

Quizás no tengamos, como allá, un partido casi hegemónico, pero tenemos algo parecido o peor: un sistema que ha sabido aceitar los resortes adecuados para subsistir y fortalecerse, aunque las camisetas sean distintas. ¡Al final del día se parecen tanto! En Ecuador, Dios y el Diablo son compadres…

Miren ustedes a un socialcristiano y un correísta, por ejemplo. Dije por ejemplo. Pasa igual con otros. Se insultan ante las cámaras, usan a la prensa para mandarse mensajes de “cógeme que le pego”, y luego se reúnen, aquí o en donde sea, para pactar que el sistema, SU sistema, se mantenga.

Ese sistema ha vuelto a la política un mercado donde todo se usa, prostituye y vende como si fuese privado: desde el petróleo hasta la justicia. Desde los altos cargos (¿les suena un tal Luque Lecaro?) hasta los puestos de simple policía. Quien no paga no entra, o entra pero luego descuenta con favore$ y tiene pista libre para hacerse rico, porque el Estado es la única vaca que tiene miles de tetas. Todas rinden. Y si lo pescan, tranquilo, siempre habrá rateros en nómina: fiscales, jueces, o un contralor 100/100 en notas…

¿Exagero?

Por si la orgía de corrupción que dibuja nuestra historia no se lo aclara, lo intentaré con esta pregunta, a propósito de Metástasis y Purga: ¿cuántos jueces y fiscales sospecha usted, intuye usted, ‘malpiensa’ usted que viven de su sueldo? ¿No cree que esa veintena de magistrados muestra el nivel terminal de nuestra podredumbre?

Ecuador tiene una casta más perversa que la de Argentina. Y aquí no está como allá, agonizando. Aquí tiene larga vida y una buena parte le sirve al crimen organizado. ¿O me equivoco?