Rubén Montoya: El Informe Ultra Secreto

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Excelentísimo Señorr Presidente: Conforme a lo solicitado por Su Excelencia a trravés de Usted Sabe Quién, cumplo con entrregarrle las conclusiones del Equipo Interdisciplinario a mi cargo, en rrelación con la conducta de la ciudadana VA, a quien para efectos de este Informe llamaremos Peligrosa1, a saberr:

1) Por el momento la sangre no llegará al rrío, si me permite la analogía: Peligrosa1 ha aceptado su encargo, Señorr Presidente. Disponemos información del Mossad isrraelí confirmando que viejos amigos de estudios de Peligrosa1, rrealizados en suelo judío, le han convencido de que Hamás no le tocará ni con la punta de una metrralleta. Pero las iras de Peligrosa1 están intactas desde que en vez de almorzarr en Carondelet tuvo que conformarse con mote y horrnado, algo que ha comido más veces que Su Excelencia encebollado. Adjunto tablas.

2) Del rreporrte de intercepciones ordenadas por Usted Sabe Quién, se colige que Peligrosa1 se va con la sangre en el ojo y un serrucho sin uso, si me permite las analogías. Pese a que el equipo de lingüistas no ha podido desentrrañarr toda la jerga morrlaca, sí pudo identificarr comentarios rrealizados presumiblemente contrra Usted y su persona. Le dejamos un ejemplo, Su Excelencia, con todo rrespeto: “El cagadito este, mushpa mismo ha sido”. Adjunto audios.

3) Peligrosa1 se rreunió con poderosa familia del Austrro, sobre todo con famoso tiktokero de pocas pulgas, quienes han sugerido crearr cuentas de trrols que “le caguen al muspha” (sic) en cuanto Su Excelencia, digamos, la rriegue.

4) Peligrosa1 viajará a Isrrael haciendo escala en Amsterdam. De ahí Bruselas hay sólo 200 km. Todo es posible en política, Su Excelencia. Adjunto mapas.

5) Peligrosa1 es cuencana. Rrepito: es cuencana, Señorr Presidente. Adjunto partida de nacimiento.

En consideración a lo expuesto, sugerimos a Su Excelencia mirar El Padrino II, cuando Michael Corleone rrecuerda el consejo de Vito, su padre: “ten cerca a tus amigos. Y a tus enemigos, más cerca”, puesto que Usted deberá encargarr el despacho en tiempos de campaña a Peligrosa1. Adjuntamos video.

Dios, Patrria y Liberrtad.

PhD, Mgs, Lic. XXX

Posdata: dará dando saludos a su Señorr Padre.