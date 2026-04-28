Director de ProAnimal: "No tengo un título de veterinario y no lo necesito para la gestión que hago"

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Los puntos claves El funcionario defiende la gestión de ProAnimal asegurando que cuentan con un equipo técnico sólido y que han mejorado la calidad del servicio, pese a las críticas por supuestas fallas en emergencias.



En 2025 se registraron 9.135 atenciones, de las cuales 1.782 fueron casos de maltrato animal, aunque la institución reconoce que no lleva el registro de denuncias presentadas ante Fiscalía.

ProAnimal atribuye las críticas por su actuación en el incendio de Multicomercio a percepciones erróneas y sostiene que actuaron conforme a los protocolos, ya que no son un organismo de primera respuesta.

El director de ProAnimal responde a los cuestionamientos por la demora en emergencias, la atención en territorio y su perfil profesional, porque no es veterinario. Además, confirma que una nueva ordenanza animalista recién estará lista a finales de 2026.

Entrevista con Carlos Luis Román

Su dirección ha sido señalada por no estar técnicamente bien orientada y llegar tarde a las emergencias. ¿Qué está fallando?

- No creo que necesariamente estemos haciendo algo malo para ser señalados. Efectivamente, son tal vez percepciones subjetivas. Técnicamente tenemos un equipazo; esta fue una visión del alcalde Aquiles Álvarez con una reestructuración del organigrama. Tenemos una Coordinación de Gestión Médica Veterinaria liderada por el doctor Ronald Contreras y contamos con equipos multidisciplinarios. Nunca en la historia hemos tenido los resultados actuales: el año pasado cerramos con más de 21.000 esterilizaciones y hasta marzo de este año llevamos casi 7.000. Estamos haciendo importantes alianzas

¿Qué alianzas?

- Contamos con un convenio con el municipio de Samborondón, con la Universidad de Guayaquil y estamos por firmar con la Fundación Franz Weber, pionera en bienestar animal.

Centro Veterinario Municipal, ubicado en la Francisco de Orellana.EXPRESO

Ustedes hablan de un volumen masivo de atenciones. ¿Cómo se alcanzan esas cifras?

- En consultas, el año pasado superamos las 207.000 atenciones. Hasta marzo de 2026 tenemos 65.513 consultas realizadas. No solo tenemos el Centro Veterinario Municipal, sino también nueve puntos fijos en la ciudad y brigadas médicas los siete días de la semana.

Hablemos de su perfil. Usted es educador y periodista. ¿Por qué cree que es el adecuado para el cargo y por qué lo mantendría un año después?

- Los resultados lo demuestran. Hemos tenido un incremento de producción histórico y superado metas importantes. En cuanto a mi perfil, entiendo que están muy interesados o nerviosos por los títulos. He realizado diplomados en compras y contratación pública, pero sobre todo tengo convicción, responsabilidad, honestidad y humanidad.

¿Y el conocimiento veterinario no debería entrar ahí también?

¿Te parece que es necesario? Tengo un equipo de conocimiento que es "top" en conocimiento técnico veterinario. Efectivamente no tengo un título de veterinario y no necesito tenerlo haciendo la gestión que estoy haciendo.

En 2025 se reportó un inicio de gestión con un alto número de eutanasias. ¿Cómo cerraron esas cifras?

- Ese registro es marginal y lo quisieron hacer grande desde algunos sectores para publicidad. La eutanasia es un servicio médico que busca evitar sufrimientos; se ha demonizado porque la utilizan para control poblacional, pero nosotros nunca lo hacemos así. Es la última opción.

(Nota de la Redacción: El funcionario ofreció entregar la cifra exacta durante la entrevista, pero el reporte estadístico remitido posteriormente omitió esta categoría ).

El portal de Segura EP que transparentaba los casos de maltrato está inhabilitado. ¿Por qué se dio de baja esa plataforma?

Registramos cada atención en la página de la LOTAIP, por transparencia. Internamente trabajamos con la plataforma Salesforce, donde se registra todo constantemente y se comparte mensualmente con Segura EP. (Pero la plataforma sigue inhabilitada)

¿Y cuántas denuncias han presentado en Fiscalía por maltrato?

- Eso no lo registramos nosotros, no lo tenemos que registrar (denuncias a Fiscalía). Lo que manejamos son cifras de atención: en 2025 tuvimos 9.135 requerimientos totales, de los cuales 1.782 fueron casos estrictamente de maltrato animal. En el primer trimestre de 2026, registramos 569 atenciones por esa misma causa. Rescatamos 1.116 animales en 2025 y sumamos 387 entre enero y marzo de este año.

Pacientes esperan atención en el Centro Veterinario Municipal.EXPRESO

Su perfil es de educador y periodista. ¿Por qué cree que es el adecuado para una dirección tan técnica?

- Los resultados lo demuestran: hemos tenido un incremento de producción histórico. Tengo diplomados en compras y contratación pública para la parte administrativa, pero sobre todo tengo convicción, responsabilidad y humanidad. No tengo un título de veterinario y no necesito tenerlo para la gestión que estoy haciendo.

Hablemos de contratación pública. Se observa que la mayoría de sus procesos han salido por ínfima cuantía y no por concursos abiertos. ¿A qué responde esta fragmentación?

- El año pasado, en la mitad del año, invertimos 214.775 dólares. Tuvimos 12 ínfimas cuantías adjudicadas y dos subastas inversas electrónicas. En el sector de fármacos es a veces complicado acumular varios elementos en un solo proceso porque no hay suficientes proveedores que participen. Por transparencia y por los valores, la mayoría han ido por ínfima cuantía. Para 2026, proyectamos una inversión de más de 2 millones de dólares gracias a un incremento del techo presupuestario.

Incendio del edificio Multicomercio

En el incendio de Multicomercio se cuestionó la demora en la atención. Incluso hay un pedido de examen especial en Contraloría. ¿Qué pasó con el protocolo?

- Nosotros no somos primera línea; Bomberos de Guayaquil establece los lineamientos. No podíamos ingresar a una zona prohibida, pero nos movilizamos y atendimos en cuanto se nos permitió. No creo que haya habido un error o desfase por parte de ellos.

El Municipio ejecuta actualmente desratizaciones masivas. ¿Cómo evitan daños colaterales en perros y gatos?

Trabajamos en campañas de concientización y en mesas técnicas con las direcciones de Salud y Ambiente para verificar que se cumplan los estándares y no se afecte a la fauna urbana.

Cuestionamientos hacia Bianca Salame

Bianca Salame actúa como su vocera técnica. ¿Por qué esa decisión y qué pasó con su supuesta desvinculación?

- Ella ha sido un enlace importante con activistas y conoce el área desde hace 20 años. Hubo una reestructuración del equipo y hoy nos apoya en el área de educación y contenido. No hubo una desvinculación, fue una reubicación de su cargo.

Sobre el evento de 'yoga con gatos' en Samborondón donde se cobraba 35 dólares. ¿El Municipio percibió ingresos?

- Absolutamente nada. Fue un evento privado al que fuimos invitados para una jornada de adopción. Llevamos ocho gatitos rescatados de Guayaquil para ampliar el universo de adoptantes.

Llevan casi tres años de gestión y no hay una nueva ordenanza. ¿Por qué no hay mesas técnicas?

- Las puertas están abiertas. Tenemos lista una reforma que será socializada en mayo. Además, trabajamos en una ordenanza sustitutiva completa para diciembre de este año, donde queremos fortalecer las sanciones y considerar temas como las colonias felinas.

La sala de rayos X en el Centro Veterinario Municipal está deshabilitada, denuncian usuariosEXPRESO

Problemas de gestión

¿Qué sucede con la máquina de rayos X y la sede que iban a abrir en Guayarte?

- La máquina la tenemos, pero faltan adecuaciones de seguridad en la sala; esperamos tenerla lista este año. En Guayarte esperamos tener los espacios habilitados entre junio y julio para dar atención médica y tener una gatera de adopciones.

¿Hubo intervención en las denuncias de maltrato en las camaroneras de la Isla Puná?

Estuve personalmente ahí con el equipo y dejamos un aviso de inspección. Los representantes legales se comprometieron a trabajar de la mano. Acudimos con brigadas de esterilización y médicos para los jornaleros.

¿Qué le gustaría haber ejecutado mejor en este año de liderazgo?

- Todo es perfectible. La problemática de fauna urbana en Guayaquil es enorme y pretender solucionar todo no solo sería una utopía, sino algo irreal. No podemos vender humo. Queremos fortalecer la comunicación y la corresponsabilidad ciudadana.

- ¿Teme que el futuro político del alcalde interrumpa su planificación?

No. Hay una planificación bien marcada. La presencia de un líder como Aquiles Álvarez siempre será necesaria, pero no interrumpe la gestión para la que él nos puso y la que nos confió. Todas las direcciones vienen trabajando de la misma manera.