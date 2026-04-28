justicia
Inhabilitan laboratorio de drogas presuntamente utilizado por el 'Frente Iván Ríos' en Esmeraldas
La Policía desmanteló un laboratorio de procesamiento ilícito de drogas en Esmeraldas, presuntamente operado por el grupo armado colombiano Frente Iván Ríos
La Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con el Bloque de Seguridad y mediante labores de inteligencia, ejecutó un operativo en el sector Limones, provincia de Esmeraldas. En el lugar se localizó una bodega que funcionaba como laboratorio de procesamiento ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, presuntamente administrado por integrantes del grupo armado colombiano Frente Iván Ríos.
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Durante la intervención se incautaron elementos que eran utilizados para la producción de drogas y para actividades delictivas como robos, extorsiones y sicariatos en el cantón San Lorenzo.
Indicios hallados en el laboratorio
Durante el operativo en Limones, Esmeraldas, las autoridades encontraron diversos elementos que confirman la actividad ilícita del grupo armado colombiano Frente Iván Ríos. Entre los principales indicios se registraron:
- 1 arma de fuego
- Cartuchos
- 41 tanques con precursores químicos
- 2 cámaras de videovigilancia
El hallazgo del laboratorio en Esmeraldas se suma a una serie de operativos recientes contra grupos armados transnacionales. La Policía destacó que la coordinación con el Bloque de Seguridad permitió neutralizar un espacio de producción de drogas que alimentaba las economías ilícitas de la región.
Quiénes son el Frente Iván Ríos
El Frente Iván Ríos es una facción disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tras la firma del acuerdo de paz en 2016 se negó a desmovilizarse. Esta estructura criminal opera principalmente en zonas fronterizas de Colombia y Ecuador, dedicándose al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
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El grupo lleva el nombre de “Iván Ríos”, alias de Manuel Jesús Muñoz Ortiz, un comandante de las FARC abatido en 2008. Desde entonces, la facción ha mantenido presencia en regiones estratégicas como Nariño y el límite con Esmeraldas, aprovechando la geografía selvática y la debilidad institucional en áreas rurales.