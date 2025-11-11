Rosa Torres Gorostiza | El poder del Sí frente al No

El referendo y la consulta popular del próximo domingo representan un momento decisivo para Ecuador. En juego está la posibilidad de modificar la actual Constitución, que requiere reformas urgentes, o de optar por una nueva Carta Política a través de una Asamblea Constituyente, como en 2008, cuando el texto final no se conoció hasta que se completó la redacción. Lo que decidamos ahora podría llevarnos por un camino incierto, con muchas preguntas aún sin respuesta.

Uno de los aspectos clave es el financiamiento de las campañas políticas. Actualmente, el Estado financia a los partidos y movimientos, buscando garantizar igualdad de oportunidades. Sin embargo, este sistema ha permitido una degradación preocupante de la calidad de los representantes electos. Hemos visto cómo muchos asambleístas carecen de la preparación mínima para su labor, e incluso no saben redactar adecuadamente una propuesta de ley. Pero si el financiamiento se deja completamente en manos de los partidos, se corre el riesgo de que actores oscuros, como el narcotráfico, financien campañas a cambio de favores. Este es un peligro que no podemos ignorar.

Otro tema crucial es la presencia de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano. Aunque la justificación es la lucha contra el crimen organizado, debemos preguntarnos si realmente necesitamos estas bases para garantizar nuestra seguridad. Las bases extranjeras no solo sirven para combatir el narcotráfico, sino que también pueden convertirse en instrumentos de espionaje y control sobre países vecinos. Esto amenaza nuestra soberanía y debe ser analizado con seriedad.

Finalmente, coincido plenamente en la necesidad de reducir el número de asambleístas. Ecuador es un país pequeño y no necesita una Asamblea tan grande. Además, esta reducción debe ir acompañada de un aumento en los requisitos de preparación de los candidatos. Solo así podrán fiscalizar correctamente y crear leyes que respondan a las necesidades del país.

Este referendo es una oportunidad para replantear los cimientos de nuestra democracia. Cada voto tiene un impacto profundo en el futuro de Ecuador.