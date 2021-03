“Patria y vida”

En 1959 Fidel Castro Ruz copió una expresión de Augusto Sandino (Nicaragua) y puso de moda la expresión “Patria o muerte” para identificar su revolución comunista contra Fulgencio Batista y EE. UU. Fidel estafó al pueblo cubano, robó y asesinó sin límites. Se convirtió en multimillonario de los más ricos del mundo. Violador contumaz de derechos humanos. Engañó. Autor de miles de crímenes. Estuve (1973) en Santiago de Chile. Exportaba conservas de pescado (5.000 cajas por 48 latas cada 3 o 4 semanas). Hice excelentes contactos y me colé en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, cuando las FF. AA. de Chile (Armada, Aérea y Ejército, derrocaron a Salvador Allende), refugiado en dicho palacio. No se suicidó. Su muerte fue ordenada por Fidel Castro Ruz. Quería una víctima de EE.UU.

Carlos Sánchez Berzain, abogado y politólogo, director del Interamerican Institute for Democracy, desde Guatemala escribe que el cambio de gobierno (Joe Biden) en EE.UU. ha puesto la política en discusión a la dictadura de Cuba. “Todo ha cambiado ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo”. “No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas”. “Que no siga corriendo sangre por pensar diferente. ¿Quién les dijo que Cuba es de ustedes? ¡Si mi Cuba es de toda la gente!”. “Ya se venció su tiempo, se rompió el silencio. Ya se acabó la risa. El llanto está corriendo. No tenemos miedos. Se acabó el engaño... son 62 años haciendo daño”. “El castrismo pretende salir de la lista de Estados que auspician el terrorismo”. La crisis y extrema necesidad son insostenibles. La resistencia civil y el desafío al régimen de 1959 crece. Presiones políticas, grandes intereses económicos y actores de buena fe disputan el asunto, análisis de la situación y estrategia para la libertad de Cuba. Un video musical de 4 minutos y 3 segundos, grabado en La Habana y Miami, con 6 artistas cubanos de rap y reguetón que presentan en la letra el análisis del pueblo cubano y plantean la libertad de los líderes políticos, gobiernos, académicos, empresarios, defensores de la libertad y los derechos humanos y el mundo. Basta de “Patria o muerte”. Ahora “Patria y vida”.