El dinero de los “Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)” y los de la Seguridad Social (IESS, Issfa, Isspol Biess) no le pertenecen al Gobierno ni a la voraz burocracia dorada. No son parte del Presupuesto General del Estado. El Ministerio de Economía es, solamente, un recaudador que no los devuelve. Con el eufemismo de “ordenar las finanzas públicas”, inconstitucional y antitécnico, pretende que la Asamblea este sábado 16 de mayo, esgrima otra vez el garrote impuestero.

Los “programas de preinversión” del ministro de Finanzas carecen de informe técnico de rentabilidad económica y social.

El ministro de Finanzas y su equipo mantienen la antieconómica dictadura correísta e irrespeta la autonomía de las instituciones. Su desviación y mal uso justifican la “evasión fiscal” y el “no pago de impuestos”, pues terminan en bolsillos de gobernantes y burócratas corruptos. Son costo adicional que repercute en los precios y reduce utilidades e ingresos de trabajadores. Disminuyen la producción. Antijurídico

No es verdad que con aumento de impuestos habrá mayor recaudación: (la curva de Laffer) Arthur Laffer.

Las instituciones y la gente están aterrados ante la política económica de Richard Martínez y su ‘troika’. “Quieren aumentar los aportes para llevarse la plata” (Nebot). US$ 70.000 millones perdidos (robados por la mafia de Correa). Verdadera delincuencia organizada. Es 10 veces más que el valor del muro que levanta Trump en la frontera con México. Rafael Correa manejó sobre los US$ 450.000 millones y pese a estar con orden de prisión no devuelve lo robado.

Decía Vladimiro Álvarez Grau: “¿donde está la plata?”. No se recobran los dólares robados. Gracias a que tenemos el dólar no estamos todavía como Haití, Cuba, Venezuela o Biafra.

Agravado por el virus chino, Ecuador tiene un millón de personas sin ingresos. Las mínimas reducciones que hace Lenín Moreno no tocan a la burocracia dorada. El hampa que devastó al Ecuador y su líder siguen campantes. “Los impuestos son un robo” (Santo Tomas de Aquino).