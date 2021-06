Bolsonaro y Bukele

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está en contra de las vacunas y su eficacia en la COVID-19. Consideró que su país podría tener el “menor número de muertes por millón de habitantes” en el mundo. Condena la homosexualidad. Se opone a la aplicación de leyes que otorguen derechos a los LGBT. También al matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de hijos por parejas homosexuales, así como alteración en el registro civil para transexuales. Está en contra de la legalización de las drogas. Si su hijo fuera usuario de drogas le “daría una porrada (paliza), dijo a la televisión. Bolsonaro opina que es válida la pena de muerte en Brasil para crímenes premeditados pues «el bandido solo respeta lo que él teme». En 2000, Bolsonaro defendió, en una entrevista, la utilización de la tortura en tráfico de droga, secuestro, y la ejecución sumaria por casos de crimen premeditado. «El objetivo es hacer abrir la boca»». Bolsonaro defiende la censura. Acusó a los gobernadores y alcaldes de “inflar” las cifras para conseguir más recursos financieros del Gobierno federal. El «libre mercado es la madre de la libertad». «El mercado debe ser privatizado lo máximo que pueda». Tiene como meta una agenda liberal en lo económico, igual que Ronald Reagan, dice Jair Bolsonaro.

Nayib Bukele, abogado y empresario. Actual presidente de El Salvador, propone cambiar de paradigmas. Es considerado el mejor del mundo. Las empresas no las generan los empresarios. Son los consumidores. Los empresarios buscan lo más rentable. Todos los problemas se sostienen en paradigmas. Debemos exigir oportunidades. Criticar lo malo. No aceptemos los paradigmas y podremos cambiar nuestro país. Dios está por encima de los reyes y presidentes. Su padre es árabe y él es católico. El dinero no significa el valor de una persona. Él y su familia creen en Dios. Fue alcalde dos veces de Cuscatlán. Reelecto en la alcaldía de San Salvador. Fue elegido y actual presidente de El Salvador. Es un creyente cristiano. Su cónyuge dice: somos socios. En todos los negocios. Promueve a todas las mujeres. Las invita a ser parte de la Secretaría de la Mujer.