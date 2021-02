He sostenido y sostengo que estamos en la tercera guerra mundial. El detonante fue el virus chino (coronavirus-COVID-19). Su principal y gran objetivo fue derrotar a Donald Trump con la participación y colaboración de grandes empresarios, enemigos y adversarios de negocios. 500.000 muertos en EE. UU. por coronavirus. El epidemiólogo Anthony Fauci lo calificó como “terrible e histórico”. No hemos visto nada igual en 100 años desde la pandemia de influenza de 1918”, expresó Fauci. California registra más “muertos” por la pandemia (49.400). Nueva York (46.876), Texas (42.236), Florida (30.065), Pensilvania (23.580), Nueva Jersey (22.874) e Illinois (22.506). En “contagios” California suma 3’531.856, Texas 2’596.891, Florida 1’868.772, Nueva York 1’591.672 e Illinois con 1’174.332. Por países “contagiados”: EE. UU. 28’168.735, India (11’005.850), Brasil (10’168.174), Reino Unido (4’138.225) y Rusia (4’130.447). EE. UU. tiene el mayor número de “contagios” según la Universidad Johns Hopkins.

En Ecuador fue grave y delictuoso realizar elecciones. Lo adecuado era posponerlas. Hubo intereses creados y ambiciones políticas. Yo solicité en varios editoriales posponer las elecciones.

Ecuador no tiene vacunas. La burocracia centralista no quiere que se vacunen los ecuatorianos. Cynthia Viteri: “Como alcaldesa voy a insistir todos los días en que me permitan salvar vidas.” “Los índices siguen subiendo, todos, de casos sospechosos y casos confirmados, a personas que fallecen. Pasamos de 5 a 7, de 7 a 10, de 11 a 14 y, la última semana, 15 personas por día solo en Guayaquil mueren por COVID-19. La situación es grave”, advirtió. Con las cámaras de la producción y gremios médicos han conseguido que el Gobierno permita la importación de vacunas contra COVID-19.Para neutralizar al virus el Municipio hizo un muro de 80 puntos médicos que cada semana atienden a 150.000 personas. Viteri indicó que “no podemos seguir conteniendo la pandemia sin solucionar el fondo de la misma. A la gente no le podemos seguir pidiendo que siga encerrada, la gente tiene que trabajar, quiere recobrar su libertad”.