La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

La Constitución establece como funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la ley: 1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control… 3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado.

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado determina que, a base de los resultados de la auditoría gubernamental, contenidos en actas o informes, la Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.

De haberse determinado que el Consejo Nacional Electoral ha incurrido en actos irregulares aprobando partidos políticos que han utilizado procedimientos fraudulentos para su legalización y así recibir recursos provenientes de fondos públicos, al no haberse cumplido con las observaciones constantes en los exámenes especiales que son de cumplimiento obligatorio, sin que exista algún eximente de responsabilidad o justificativo, sí resulta legal y legítima la resolución de destitución de los miembros involucrados. No existe entorpecimiento, injerencia ni interrupción del proceso electoral, porque corresponde la principalización de los alternos y continúa el proceso, por lo que no procede la amenaza de destitución que hace la presidente de dicho Consejo, contra el contralor.

Apoyemos la lucha contra la corrupción que lleva a efecto la Contraloría General del Estado.