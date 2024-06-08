Roberto Passailaigue | Retroceso en el sistema educativo (II)

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El objetivo de la escuela o del Sistema Nacional de Educación es el aprendizaje, el educar y formar al estudiante, no los exámenes, estos constituyen la herramienta para la evaluación del conocimiento adquirido. Los grados de la escuela significan niveles de conocimientos y no solo de asistencia y horas banca.

Con las reformas del Sistema Nacional de Educación del Gobierno de la revolución ciudadana RC, que implementó el facilismo y la falta de rigurosidad con baja calidad del proceso educativo, se acelera la decadencia de nuestro proceso de aprendizaje, al punto que las Pruebas Ser Estudiantes 2023 de INEVAL, determinó que los bachilleres no tenían las competencias mínimas de aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura, el 8 de 10, y en matemática, 7 de 10, lo que evidencia que ha colapsado, producto de 10 o 12 años de la liviandad académica.

La expedición del acuerdo 063-A, de la anterior ministra María Brown, le devolvía la rigurosidad y exigencia al sistema educativo, al cambiar los sistemas de evaluación y cómputos, disponiendo que, si no alcanzaban los niveles mínimos de aprendizaje, tenían que repetir al año para que se complete el proceso, su derogatoria es retroceder el sistema educativo.

El facilismo, además de formar personas mediocres, sin competencias para su desempeño en la vida, crea personas sin esfuerzos, iniciativas ni proyectos de vida, que consideran que todo en la vida debe ser fácil y brindado por el Estado, forma pedigüeños de derechos sin cumplimiento de deberes y obligaciones. El disponer la eliminación de la exigencia y rigurosidad académica en el sistema educativo para que no haya repitencia, es como despenalizar los delitos, para que no haya delincuencia.

No existe políticas de Estado en materia de educación, solo parches producto de la inmediatez politizada de los estamentos internos de la planta central del Ministerio de Educación, tomada por los progres genéricos que vienen operando desde el gobierno de RC, y que con su asesoramiento sesgado de adoctrinamiento e implementación ideologías, sorprenden a los ministros de turno.