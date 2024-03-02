Roberto Passailaigue | Fracaso del sistema educativo

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La prueba Ser Estudiante, antes Ser Bachiller, aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa -Ineval-, proporciona insumos para la mejora continua de políticas públicas para el Sistema Nacional de Educación.

Hace pocos días se conocieron los resultados de la referida prueba en el 2023, aplicada en 1.084 instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, de áreas urbanas y rurales, con 36.078 estudiantes, dando como resultados que, en el bachillerato, con referencia de cada 10 estudiantes, ocho o siete no alcanzaron los niveles mínimos de competencias en las asignaturas de Lenguaje y Literatura, así como en Matemática, cuyo estándar no es nada riguroso por el criterio de facilismo y benignidad permisible. En Escritura, siete de cada 10 estudiantes, no cuentan con aptitudes suficientes para el razonamiento lógico y pensamiento crítico en el uso de fuentes confiables al término del bachillerato, que son destrezas básicas para su ingreso a la educación superior.

Literalmente, del bachillerato los promocionan a la educación superior sin saber leer ni escribir. No se cumplen los principios constitucionales de integralidad y articulación entre los diversos niveles en los sistemas educativos.

Este resultado evidencia el fracaso del Sistema Nacional de Educación por el facilismo y baja rigurosidad académica, la benignidad y permisibilidad de faltas disciplinarias, eliminación del principio de autoridad institucional y del docente, falta de incentivos y motivación del estudiante e incumplimiento de las obligaciones paternas en la educación y formación de los hijos; producto de una mal entendida y peor aplicada democratización del sistema, que ha llevado a una demagógica politización ideológica y adoctrinadora progres genérica, la cual impulsa la proletización y lumpenización del proceso educativo.

El Ineval establece como dato importante que la mayor afectación está en las instituciones educativas públicas y en sectores económicamente vulnerables, y si su funcionamiento y financiamiento, dependen del Ministerio de Educación, ¿quién ha fallado?