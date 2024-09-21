Roberto Passailaigue: Celulares en las aulas (III)

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En Ecuador existe un grupo de padres de familia que no comprenden el rol primordial que desempeñan en la formación y educación de sus hijos, por eso hace diez años se oponían al uso del celular en las aulas y ahora están en contra de la prohibición. Esto responde al mayor grado de comodidad que tengan. Ven a a escuela o colegio como bodegas, casilleros o guarderías de hijos, para depositarlos y que se los cuiden, supliendo la figura de los padres.

La prueba Ser Estudiante 2023 practicada por el Ineval evidencia que ocho de cada 10 estudiantes de bachillerato no alcanzan el nivel mínimo de competencias en Lengua y Literatura; y en Matemáticas siete de cada 10 estudiantes. Igualmente, siete de cada 10 graduados necesitan reformar las competencias para su desenvolvimiento en la educación superior. Los exámenes de suficiencia practicados por el Caces para el desempeño profesional de Medicina y Enfermería evidencian que casi el 70 % de graduados no lo aprueban.

Esto es consecuencia de la mal concebida flexibilización del sistema educativo, al cual lo confunden con facilismo y falta de rigurosidad académica -que propician bajo nivel de conocimiento-, para que todos aprueben las evaluaciones; o la supresión de los exámenes, para así solucionar el problema de la repitencia o pérdida de año.

“Tenemos que aprender de nuestros errores pasados al utilizar la tecnología en la educación, para no repetirlos en el futuro”, afirma Manos Antoninis, director del Informe GEM 2023 de la Unesco sobre Educación y Tecnología. “Tenemos que enseñar a los niños a vivir tanto con la tecnología como sin ella… A tomar lo que necesitan de la abundancia de información, pero a ignorar lo que no es necesario; a dejar que la tecnología apoye, pero nunca suplante las interacciones humanas en la enseñanza y el aprendizaje”.

Considero oportuno y pertinente lo dispuesto por la ministra de Educación y si se prohíbe el uso del celular en las aulas, todos debemos acatar la norma. Corresponde a los padres de familia la educación de sus hijos en el correcto uso del teléfono celular fuera de las instituciones educativas.