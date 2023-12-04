Roberto López: ¿Suprimir la vicepresidencia?

Creado: Actualizado:

Los puritanos que -huyendo de la persecución de Jacobo I- desembarcaron en New England en noviembre de 1620, dieron origen a la idea política más relevante de la historia: la democracia norteamericana, que -plasmada en el presidencialismo- sobrevive incólume hasta nuestros días.

Diseñado por Hamilton, Madison, John Quincy Adams y Benjamín Franklin, entre otros (que sabían más que Virgilio y el corcho), crea un sistema de gobierno que funciona desde 1787. Posee un prolijo método de sucesión presidencial para no interrumpir el periodo de cuatro años, como tontamente acabamos de hacer, creando un ciclo presidencial de media hora y cediendo el poder a medio tiempo a quienes destruyeron el país. Eso no se hace. En EE. UU. el VP sucede al presidente sin ridículas ‘muertes cruzadas’. Y no solo existe para permitir la culminación del periodo presidencial en caso de ausencia o destitución, sino para ejercer la presidencia del senado, con voto dirimente.

En 1835 nuestro sistema copiado del norteamericano ya le asignaba funciones al VP. Lo cual nos enseña algo fundamental: las competencias nacen de la Constitución y no de la voluntad del gobernante. El objetivo primordial de la Constitución es organizar el poder político mediante normas escritas. El problema de la VP surge al no encontrarse asignadas sus potestades por una Constitución mal hecha, que las libra a la voluntad discrecional del Ejecutivo.

Quien realmente arma el lío es el payaso que -seguramente con título de ‘constitucionalista’- tuvo la peregrina idea de quitarle la presidencia nata del Consejo Nacional de Desarrollo que el VP tenía en 1979, dejándolo larín larán sin asignarle funciones. Ahora bien… ¿Es acertado el encargo/Noboa? No. ¿Constitucional? Sí. Y no le impide a la VP volver y reemplazar al presidente en un día de viaje. Tonces, la culpa radica en los políticos que persisten en seguir adelante con esta basura de Constitución, mas no en el presidente. El solo ha hecho lo que esta le permite.

¿Eliminar la VP? Sería destruir la institución de la sucesión presidencial. ¡Otra insensatez! Peor aun que haberla dejado sin funciones.