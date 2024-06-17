Roberto López Moreno | Pronto llorará también

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Con frecuencia se escucha que el prófugo era un buen chico. Que -pobrecito- se torció en el camino por las malas compañías. Pero… los buenos chicos no se asocian con homicidas, narcotraficantes, extorsionadores y secuestradores que infunden el terror. Solo hay que ver lo que -entre muchas otras maldades- hizo: 1. Financiamiento/FARC: según el computador de (a) Raúl Reyes, el aporte inicial de las FARC a la campaña del narcopresidente se desglosa así: de los cien mil dólares iniciales aportados, “el bloque Oriental donó 50 mil y el Sur 20 mil. Quedan 30 mil para los restantes 5 bloques. Esto se le debe al frente 48”. ¿Deliraba Reyes? Solo un descarado negaría tan minucioso detalle. 2. Drogas: de forma simultánea, al inicio de la década saqueada comienza la relación con el narcotráfico, pues gracias a la apertura de las fronteras, el 2009 ingresa al país Arber Çekaj, líder de la mafia albanesa. ¿Quién presidía el país en esa fecha? 3. Corrupción: expulsa a Odebrecht del país el 2008, pero ‘de castigo’ le da $ 3.200 millones en contratos luego de la reunión entre el prófugo y Lula. ¿Por qué, si era contratista incumplido? Calculen el 10 % de comisión. Según Mariana Neira, el diálogo entre ambos se dio en Costa de Sauipe, Brasil, el 20 de dic./2008. (https://mariana-neira.blogspot.com/search?q=Costa+Sauipe). El fugitivo siempre fue corrupto. Desde el inicio.

Por eso el repetitivo adefesio ese de #LosCorruptosSiempreFueronEllos insertado en los miles de tuits que envía -más que un intento por convencernos- es un desesperado ejercicio inconsciente de autoconvicción. La verdad es que #LosMafiososSiempreFueronEllos y necesita exculparse trasladando sus culpas hacia los demás.

Pero a medida que pasa el tiempo afloran las consecuencias de tantas vidas segadas por el narcotráfico y los irreparables daños causados al país por sus muchos crímenes. Las lágrimas del primer ministro belga al perder las elecciones presagian el futuro del fugitivo en un país en el que se encontraba a sus anchas pero en el que ya no está seguro, pues perdió el control sobre el gobierno.

Pronto llorará también.