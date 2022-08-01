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La primera enmienda de la Constitución Americana que consagra la libertad de prensa y de expresión, comienza con una explícita prohibición al Congreso de menoscabar estos derechos: "El Congreso no hará ley alguna... que coarte la libertad de expresión o de la prensa".

Nótese la inusual redacción. Toda la enmienda se rige por la frase inicial "El Congreso no hará ley alguna". Ninguna otra enmienda comienza de esa forma. ¿Cómo es que la Primera Enmienda difiere de todas las demás en este importante aspecto?

La respuesta es que en esta enmienda los redactores no estaban otorgando nuevos derechos a las personas. Asumían que esos derechos, -expresarse libremente e informar la realidad de los hechosya existían como derivación del derecho a la libertad. De ahí que la enmienda estuviera claramente diseñada para evitar que el Congreso la coartara. En eso difiere fundamentalmente de las otras enmiendas, que crean nuevos derechos como el porte de armas, el derecho a un juicio ante jurados o la inviolabilidad del domicilio.

La prensa informa, opina y entretiene. Ninguna de dichas actividades requiere regulación alguna, pues la eventual generación de un daño, -como cualquier otra acción humana- ya se encuentra regulada en el ámbito de la responsabilidad civil. La mordaza no es necesaria.

Esto revela que la mejor ley de comunicación, es la que no existe, pues lo que demanda regulación estatal es el ámbito de las telecomunicaciones y no la comunicación en sí misma.

De ahí que la ley española excluya expresamente de su regulación "los contenidos difundidos a través de servicios de comunicación audiovisual". Y -de cara al futuro- facilite el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicación electrónica, mediante una simplificación administrativa que liberalice el sector y cree las condiciones para una real y libre competencia.

Por el contrario, la bancada legislativa de UNES legisla mirando al pasado, de cara a una inquisición que nos persigue, amordaza y coarta la libertad de prensa.

Otra razón para enviarlos a su casa convocando una Constituyente que nos los quite de encima.