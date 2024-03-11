Roberto López: ¡Ya nos tienen hartos!

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Legisladores de la República del Ecuador, jueces, abogados y políticos vinculados al narcotráfico de la forma más descarada, aunque lo nieguen y se autotitulen ‘perseguidos políticos’, liderados por un tunante prófugo. Pero ya no nos engañan. ‘We know what you did last summer’ (ahora que está de moda el inglés). Y no se esfuercen en negarlo porque estamos cansados de que ofendan nuestra inteligencia “rechazando” lo evidente.

¿No se dan cuenta de que todo el país se enteró por fin de lo que han estado haciendo con los narcotraficantes, gracias a la valiente acción de la mujer más parada de los últimos tiempos? ¿Que seguirlo negando carece de lógica por parte de ustedes, la ‘clase política’ de este asolado país?

¡No sean ingenuos, ‘señores’ políticos! Sabemos de sobra lo que hacen con los sueldos que les pagamos. Que van al ‘oráculo de Delfos’ solo a tramar amarres y componendas ajenas a la moral. ¿Hasta cuándo creen que nos engatusan?

O mejor dicho… ¿Hasta cuándo creen que vamos a soportar esto? ¿En su arrogancia no se han percatado de que existen alternativas jurídicas para deshacernos de ustedes? ¿O es que creen que no nos dimos cuenta de que en lugar de hacer las leyes en beneficio del país se aprovecharon de un feriado para ‘entucarnos’ con una reforma al sistema penal que -en lugar de beneficiar a la población- procura crear un régimen de impunidad para un enajenado mental que se niega a cumplir su sentencia? Un remedo de iconoclasta que por el hecho de tener un bloque legislativo hace sus propias leyes. Para él y no para una colectividad asolada por el crimen. Y no por el crimen común, sino por el que se practica desde las altas esferas del poder.

El fugitivo tiene el demérito de habernos convertido en una sociedad infiltrada y corrompida por el dinero sangriento proveniente del narcotráfico. De la droga. Crimen que él mismo introdujo al Ecuador.

Estamos afrontando el severo reto de rescatar nuestros valores morales o perecer.

¿Quieren destituir a Diana Salazar? Vamos, anímense. Yo creo que ahí es cuando realmente se van a dar cuenta de que… ¡ya nos tienen hartos!