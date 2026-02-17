Paúl Palacios: Riesgo país y mercados financieros

La reducción del riesgo país tiene un impacto en los vencimientos de corto plazo y también une efecto tangible en la economía

Técnicamente hablando el riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que una nación incumpla con sus obligaciones de deuda externa. Se mide calculando el margen entre el rendimiento de los bonos de deuda externa de un país y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. (usualmente de 10 años).

En nuestro caso se ha desplomado el riesgo país, lo cual ha permitido que el Gobierno pueda volver a los mercados internacionales de deuda, logrando a través de emisiones y recompras, cambiar materialmente los vencimientos muy próximos, y con ello alejar las presiones de liquidez para este año.

A pesar del desplome del riesgo país, la tasa de los nuevos bonos es alta todavía, pero es lo que es, y pese a algunas pocas críticas, no solo la gestión para lograr una mejor imagen financiera internacional, cuanto las operaciones de emisión en sí, son buenas gestiones.

Pudiera pensarse que el impacto inmediato en la economía es solo el alargamiento de los plazos de deuda pública externa, y la respuesta es no. Un impacto tangible para la economía es la relación del sistema financiero local con los acreedores internacionales. Cuando el riesgo país se disparó un año y medio atrás, la banca internacional empezó a cerrar líneas, y el sistema financiero se vio obligado a pagar sus vencimientos, lo cual generó un flujo de liquidez muy fuerte hacia afuera, elevando las tasas locales de interés, y restringiendo los plazos a los que la banca local estaba dispuesta a prestar.

En el momento en que el riesgo país baja y el Estado puede acceder a los mercados internacionales, el efecto inmediato es una mayor confianza en la banca local, y debemos esperar una liquidez estable, y quizá mejor.

¿Aquello va a reducir las tasas locales? Ciertamente una mayor oferta de dinero debería ajustar su precio, esto es la tasa de interés, pero aún existen ‘pisos duros’, porque las tasas internacionales todavía están altas.

En el mismo orden, si no se logran otras medidas, los plazos extendidos aún serán esquivos.

¿Resuelve esto los flujos de inversión extranjera? Lo veremos en la próxima columna.