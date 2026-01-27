Paúl E. Palacios | Kast
Chile se cansó de ver cómo se podía deteriorar rápidamente lo que les costó cuatro décadas construir en prosperidad
Ganó Kast. Durante el proceso electoral, la tendencia adversaria en lugar de posicionar ideas, solo buscó desacreditarlo. No fueron capaces de objetar sus ideas, se concentraron en deslegitimar su derecho a ganar.
Empezaron por decir que un hijo de nazi no podía ser presidente, en alusión a su padre, Michel Kast, quien fue soldado de la Wehrmacht, y cuando empezó la guerra en 1939, tenía apenas 15 años. Lo que no aceptan es que Michel Kast generó hasta su muerte más puestos de trabajo y prosperidad en Chile que la mayor parte, si no todos, de quienes lo criticaron.
Se lo culpó a Kast por ser católico y que llevaría sus ideas religiosas a conducir un Estado laico; parece mentira, pero sí, de eso se lo criticó. Y quienes lo criticaron fueron los mismos destructores de octubre de 2019, que querían convertir con sus ideas una democracia en una anarquía. Ahora quienes profesan el cristianismo deben esconderlo para no ofender la sensibilidad de los ‘progres’.
Se lo criticó por tener ideas de derecha, porque en el imaginario zurdo no puede existir otra cosa que sus ideas, y todo el que piense distinto es ‘facho’, sin detenerse a pesar, porque cuesta leer, que quienes tienen prácticas fascistas autoritarias, antidemocráticas y totalitarias son precisamente a quienes ellos idolatran: las viudas de Chávez, las viudas de Castro, Ortega y Putin.
Se lo criticó de Pinochetista, sin darse cuenta los críticos de que Pinochet ya se murió, que es un espantapájaros al que sacan de vez en cuando, y que ya los votantes no se la creen.
Los chilenos se cansaron de la inseguridad. Cansados de que se destruya a los Carabineros y que se dañe el prestigio de las Fuerzas Armadas, ambas instituciones siempre muy respetadas.
Se cansaron del discurso fofo de la extrema izquierda, buscando repartir lo que jamás ninguno de ellos fue capaz de construir.
Que Kast se cuide de los de fuera, que harán lo imposible para que fracase y Chile se hunda, porque de eso viven, de la foto de la pobreza.