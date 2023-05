Tres materias nuevas

El domingo pasado, cuando regresaba de la playa, una formación de nubes con una rara alineación circular y con colores grisáceos me hizo recordar las imágenes de huracanes que vemos en las noticias del extranjero. No pasó nada. Ni siquiera sentimos ráfagas de viento, pero fue intimidante. Me llamó la atención que apenas minutos antes había un sol fortísimo que repentinamente desapareció, dando paso a estas nubes y casi enseguida a una lluvia suave, lo que hizo que aparezca en el cielo un arcoíris completo. Fue espectacular, pero me llevó a reflexionar sobre el cambio climático.

Aquí en Ecuador el clima nos ha dado grandes sorpresas en esta estación lluviosa y ha provocado fenómenos que incluso han causado muchas muertes, como el deslave en Alausí, y enormes pérdidas y daños al sector agrícola, a poblados del campo y a diferentes barrios de ciudades grandes y pequeñas. Ventarrones nunca experimentados y hasta una tromba marina, además de fuertes tormentas eléctricas y aguaceros, derrumbes e inundaciones, deberían hacernos entender que el cambio climático es real.

¿Cómo preparar de alguna manera a la población ante el futuro, más allá de las acciones que deban emprender los gobiernos (central y seccionales), de la infraestructura que deba construirse y de una efectiva transición a energías limpias y renovables?

Las autoridades educativas deben incorporar ya al pénsum de educación básica las materias de Reciclaje (con todo lo que implica: reducir, reutilizar, clasificar desechos y compostar residuos orgánicos) y Reforestación y huertos caseros (cómo sembrar árboles y cómo cosechar en los hogares vegetales, verduras y frutas) para que las nuevas generaciones colaboren con la conservación del planeta e incorporen estas prácticas como hábitos de vida que transmitirán a sus descendientes naturalmente; serán parte de su ADN. Ciertos colegios privados ya las enseñan a sus alumnos, pero lo ideal es que todos (públicos y particulares) lo hagan.

Como ya es habitual, nos tocó congestionamiento en el tramo que va de Cerecita al peaje y muchos carros empezaron a circular por el carril de servicio. Por eso una tercera materia a incorporar debe ser la Educación vial. ¡Urgente!