Esperando al Run De

No solo comparte con el Machángara la preocupante y deshonrosa designación de ser los ríos más contaminados del país, sino que el Guayas está perdiendo aceleradamente la poca navegabilidad que aún conserva debido los bancos de arena que se han formado en más de 50 años de inacción ante la necesidad del dragado, dejando ciertos tramos en los que la distancia entre la superficie y el lecho no alcanza ni el metro de profundidad. Pero no es solo la afectación de la actividad turística y fluvial lo que debería alarmarnos sino el alto riesgo de inundación para Guayaquil, Durán y Samborondón, e incluso para otros cantones de la cuenca del Guayas. Si el cauce del río y de sus afluentes llegase a aumentar y no se realiza el dragado, en algún momento las aguas no tendrían por donde desfogar y anegarán todos los terrenos circundantes.

Guayaquil está amenazada por el cambio climático. Lo sabemos por estudios realizados hace ya una década, que indican que para 2050 el nivel del mar aumentará y eso significa que nuestras calles serán cubiertas por el agua de forma permanente. Pareciera un horizonte lejano, sin embargo el tiempo es corto para todos los cambios que debemos hacer para evitar que el pronóstico se cumpla. El dragado del río sería un primer paso. No obstante es necesario trabajar para detener la deforestación de las zonas altas de la cuenca, incluso desde provincias como Pichincha y Santo Domingo, que es lo que da paso a la sedimentación que se asienta en los alrededores del islote El Palmar, arrastrada por la corriente en toda la trayectoria de los diversos afluentes que conforman el sistema hidrográfico. La falta de efectividad de las autoridades y la indiferencia ciudadana contribuyen a que esta acción urgente siga dilatándose sin que se le dé la categoría de prioritaria para que se actúe sin demora.

El 20 de octubre se dio a conocer que la embarcación Run De, esa que traería la draga para realizar los trabajos en el Guayas, había zarpado ya de China y que llegaría a nuestra ciudad en 40 días. Ese plazo se cumplió ayer. ¿Recibiremos hoy la alentadora noticia de que por fin llegó? ¿O seguiremos esperando al Run De?