Modesto Apolo: Monopolio del narcotráfico en Ecuador

Creado: Actualizado:

Hasta antes del decreto ejecutivo # 111 del presidente Daniel Noboa, el narcotráfico parecía jugar al monopolio en el Ecuador, aplicando de una u otra manera las mismas reglas, esto es, el territorio ecuatoriano el tablero del juego; los grupos nacionales e internacionales que participan en el juego; el lavado de activos en la compra de hoteles, casas, etc.; cartas de la suerte que en este caso son recursos utilizados judicial y políticamente para conseguir impunidad; cartas de caja de comunidad, que son aquellas actividades en las que involucran a la comunidad en diversas ‘inversiones y/o emprendimientos’ para lavar el dinero producto de sus actividades ilícitas, y por último, el pago a los jueces y políticos corruptos cuando el delincuente sale de la cárcel, equiparable a aquello de “cobre al pasar por GO”.

Tras el decreto ejecutivo # 111 del presidente Noboa se empezó a desarticular el tablero del narcomonopolio terrorista en las instituciones públicas involucradas, en las que aún quedan elementos infiltrados que pretenden el retorno al caos e inseguridad, donde sus patrones tenían secuestrada a la ciudadanía mediante el terror. Así lo revela el intento del bloque de RC5, al pretender meter de agache en las reformas al Código Orgánico Integral Penal recursos que atentan contra la seguridad jurídica, privilegiando la impunidad; total, lo importante es impunidad para sus líderes, para retornar al poder sin importar la inseguridad y terror de la ciudadanía. Esa es la tarea principal de los narcopolíticos que están aún en la Asamblea.

Que sigan pretendiendo manipular el poder es responsabilidad de quienes votaron por ellos; que lo sigan haciendo es problema de todos.

Si queremos un país seguro, justo, equitativo, donde se administre y no se trafique justicia, debemos votar ‘SÍ’ en la consulta popular.

Si queremos eliminar el narcomonopolio ecuatoriano, en las futuras elecciones, sean estas nacionales o seccionales, debemos negar el voto a los partidos o movimientos causantes del apogeo de los narcoterroristas, sacándolos así definitivamente del tablero político ecuatoriano.