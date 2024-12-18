Medardo Mora | Fin o suspensión de los apagones

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El Gobierno ha optado por suspender los apagones con ocasión de las festividades de este mes. Es una medida que toma en el contexto de la campaña electoral, en la que el actual presidente Noboa aspira a ser reelegido.

Se espera que ni el Gobierno ni la ciudadanía pierdan de vista que es una medida transitoria que se toma con ocasión de las festividades de Navidad y Año Nuevo. La insuficiencia de suministro de energía eléctrica se mantiene y tiene que ser enfrentada pensando en el mediano y largo plazo, con criterios técnicos, considerando el desarrollo del país y el bienestar de su población.

Es verdad que al actual Gobierno le reventó la crisis que se viene acumulando de gobiernos anteriores que no tuvieron la previsión de evitar lo que ahora sufre el país con los cortes de luz. Los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso no hicieron nada por evitar lo que actualmente sucede y si bien es verdad que el gobierno de Rafael Correa contrató algunas presas hidroeléctricas con altos sobreprecios, tampoco tuvo la previsión de adquirir paralelamente plantas termoeléctricas que hubiesen evitado los duros momentos y molestias causados actualmente a la ciudadanía, con incómodas y costosas interrupciones del servicio eléctrico.

A la falta de previsión hay que agregar que las empresas eléctricas se convirtieron en botines políticos que han beneficiado a muchos directivos que se enriquecieron ilícitamente, incluyendo el festín de contratos colectivos de trabajo leoninos, lo cual no se compadece con lo prioritario, que es la energía eléctrica. El actual Gobierno está obligado a elaborar un plan a futuro que termine con las imprevisiones, pues la medida coyuntural de suspender los apagones a partir del 20 de diciembre se la ha tomado sacrificando parte del sector industrial, lo cual afecta al crecimiento económico y al grave problema del desempleo.

Es impostergable posibilitar al sector privado que pueda generar energía eléctrica y suministrarla a los usuarios, sin que el Estado pierda su facultad reguladora, establezca tarifas y sea parte del negocio como propietario de las líneas de transmisión y distribución.