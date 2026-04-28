Inicio de clases en Guayaquil: padres de familia y docentes denuncian mal estado de colegios

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber del caso * La Unión Nacional de Educadores advierte que cerca del 80 % de planteles en Guayas presenta daños estructurales y exige una intervención urgente de al menos 100 millones de dólares.



Padres de familia denuncian abandono estatal: han tenido que reparar aulas, pintar paredes y limpiar maleza para que sus hijos puedan estudiar en condiciones mínamente dignas.



Pese a la crisis, docentes no piden aplazar clases, pero exigen respuestas inmediatas al Gobierno de Daniel Noboa ante el riesgo para estudiantes.

A menos de una semana del inicio de clases, la preocupación crece en Guayaquil. Lo que debería ser un regreso organizado a las aulas se ha convertido en un foco de denuncias por parte de docentes y padres de familia, quienes advierten que decenas de planteles presentan un deterioro crítico en su infraestructura.

La UNE pide declarar en emergencia el sistema educativo

La Unión Nacional de Educadores (UNE) encendió las alarmas tras una reciente rueda de prensa, en la que le pidió al Gobierno Nacional declarar en emergencia el sistema educativo y expuso la situación que enfrentan miles de estudiantes y maestros en Guayaquil.

Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE en Guayas, fue enfática al exigir una intervención inmediata. “Exigimos que el Gobierno atienda las necesidades para garantizar una educación de calidad. Se necesitan al menos $100 millones para intervenir el 80 % de las instituciones educativas del Guayas que están en malas condiciones”, manifestó.

Peligros. Juegos infantiles en mal estado son de riesgo para los estudiantes.ALEX LIMA

Colegios históricos en malas condiciones

Advirtió que planteles emblemáticos como los colegios Guayaquil, Dolores Sucre o Simón Bolívar, así como varias unidades rurales, “ya han cumplido su vida útil”.

Por ejemplo, en el Simón Bolívar, desde los exteriores es visible el monte crecido y el mal estado de algunos juegos para niños. “Estamos a una semana de empezar clases y esto no tiene cara de que cambie en dos días. Es terrible el estado de la institución”, dijo Ramiro, un padre de familia que lamentó ver cómo la institución se ha destruido con el paso del tiempo. “Yo estudié aquí y era una noble institución, pero ahora se cae a pedazos”, lamentó.

Una situación similar se observa en los colegios Guayaquil y Dolores Sucre, otros icónicos establecimientos de la ciudad, pero hoy hasta sus letreros principales están dañados y la pintura luce completamente desgastada. “En el Colegio Guayaquil una sala de eventos está destrozada, el techo se destruye más cada día. Es un riesgo para los alumnos”, criticó Samuel Páez, otro padre de familia.

En el colegio Guayaquil, una sala de eventos está destrozada. El techo se cae a pedazos. Es un peligro para todos los estudiantes.

Samuel Páez

Padre de familia

Las denuncias de los padres de familia

En la zona del sur guayaquileño, padres de familia se hacen eco y denuncian que han tenido que asumir tareas que le corresponden al Estado. En la Unidad Educativa Réplica Simón Bolívar y la réplica del 28 de Mayo, por ejemplo, Fernanda Chávez relató que le ha tocado hacer cosas que no le competían como madre.

“Los padres hemos tenido que pintar paredes, arreglar pupitres y hasta limpiar monte porque, si no lo hacemos nosotros, nadie lo hace. Así no pueden estudiar nuestros hijos”, se quejó.

Darío Moncayo, representante de tres menores, describió un panorama similar. “Aquí no hay condiciones. Hay aulas con techos dañados, baños inservibles. Nuestros hijos merecen algo mejor, no esto”, reclamó molesto.

En paralelo, los padres de familia denuncian que la precariedad no solo es estructural, sino también operativa. En el campamento Filipinas, José Yánez aseguró que “los niños no tienen ni pupitres en buen estado. Hay aulas improvisadas y cuando llueve se forman piscinas en vez de aulas”.

El malestar también se evidencia en el campamento Fernando Daquilema. “Nos toca organizar mingas para limpiar y reparar. Es indignante que el Gobierno no se haga cargo”, cuestionó Rosa Delgado, madre de familia.

lLas personas buscan solucionar el problema ante la falta de respuesta de autoridades.CORTESÍA

Padres de familia recolectan dinero para que hijos puedan estudiar

En Durán la situación es similar o peor. En colegios como Carlos Luis Plaza Aray, Jaime Hurtado, entre otros, los padres de familia optan por recoger cuotas de entre $3 y $10 para poder arreglar baños e infraestructuras con daños. “Nosotros no tenemos dinero, pero lo hacemos por nuestros hijos. Qué pena que el Gobierno no haga nada”, dijo Valentino Mayorga, quien espera que la solución no sea la virtualidad.

“Queremos evitar eso. Ojalá las autoridades ayuden a arreglar y permitan estudiar con normalidad a los niños”, añadió.

Docentes y padres de familia piden respuestas urgentes

A esto se suma la preocupación por el financiamiento. Hilario Beltrán, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio, cuestiona la falta de ejecución de recursos. “Estamos preocupados porque el 4 de mayo se inicia el año lectivo y son los padres y maestros quienes deben meterse la mano al bolsillo. Dinero hay, existen los recursos, pero no entendemos por qué no se arreglan las instituciones”, señaló.

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante del Ministerio de Educación, para conocer qué acciones se están tomando ante la crítica situación denunciada. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

Pese a la gravedad del escenario, la UNE ha sido clara en su postura de no buscar retrasar el inicio de clases. Su demanda apunta a respuestas inmediatas. “No queremos que se aplacen las clases, pero sí exigimos soluciones urgentes”, coincidieron los dirigentes. Las exigencias están dirigidas directamente al Gobierno Nacional de Daniel Noboa, al que responsabilizan de no atender la crisis educativa.

Entre aulas deterioradas, mobiliario improvisado y padres que asumen roles que no les corresponden, el inicio del nuevo ciclo lectivo en Guayaquil se perfila bajo una gran incertidumbre.