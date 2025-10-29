Medardo Mora Solórzano | Nuevo feriado y carreteras sin mantenimiento

El país sufrió el pasado feriado del 9 de Octubre con carreteras cerradas por el paro. El nuevo feriado por el Día de Difuntos tendrá que soportar, en cambio, carreteras injustificadamente abandonadas por falta de mantenimiento; esto es al menos lo que acontece en Manabí, cuyas vías de comunicación lucen abandonadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que al parecer sigue en paro, lo que hará protestar a quienes viajen a esta provincia o salgan de ella a visitar a sus familiares fallecidos, o viajen por turismo.

Parece que el actual gobierno del presidente Noboa quiere superar en ese aspecto al del expresidente Lasso, que durante su gobierno no hizo ningún mantenimiento a las principales vías en Manabí, cuando en cualquier manual de administración de un Estado las vías de comunicación son esenciales y constituyen un prioritario servicio público, como la seguridad, salud, educación o servicios básicos como el suministro de agua, electricidad, saneamiento.

Para agilitar el arreglo de carreteras se puede hacer convenios con los gobiernos provinciales, que estando más cerca del problema pueden contribuir a su solución; al final de cuentas a la gente no le importa quién haga la obra sino que se la haga.

Resulta contradictorio que el Gobierno promueva puentes vacacionales para fomentar el turismo, lo cual no se cuestiona, pero es muy cuestionable que no facilite la movilidad de las personas que viajan a los distintos lugares que escogen para pasar esos días de descanso. Esa situación es además inequitativa. Es lógico que las personas prefieran viajar a lugares donde existen vías en buen estado. En el caso de Manabí las carreteras que conducen a sus sitios de mayor turismo, Manta y Bahía de Caráquez, están en pésimas condiciones.

Sigue siendo un viejo cuento el concesionar las carreteras principales, la cual es una opción válida que no se la concreta, pero eso no es excusa para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no haya hecho nada por dar un mantenimiento básico a las carreteras; estando cerca de la estación invernal se pueden volver intransitables.