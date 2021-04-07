La ID y su nuevo liderazgo

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La Izquierda Democrática nace como un partido político de renovación democrática, después del más largo período dictatorial vivido por el Ecuador en su vida republicana (1970-79). Su indiscutible líder fue el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, que convencida, decidida y estratégicamente, logró conformar el más grande y orgánico partido político de los últimos 43 años, alcanzando la presidencia de la República en 1988.

En este último proceso electoral que culminará el 11 de abril, la ID con su propuesta de justicia social con o en libertad, ha resurgido con un nuevo líder: Xavier Hervas, joven empresario del sector productivo agrícola, que se atrevió a enfrentar el desafío de buscar un mejor sendero para el futuro del país, con un mensaje fresco, sincero, esperanzador, patriótico, con el cual obtuvo el 16 % de votos válidos en la primera vuelta y si hubiera habido una mejor lectura de la ciudadanía y de los medios de comunicación sobre sus reales posibilidades, probablemente se habría convertido en el próximo presidente del país.

El referido partido político ha optado en esta segunda vuelta por la neutralidad, pero su candidato Hervas se ha pronunciado definidamente por Guillermo Lasso, a quien considera ofrece mayores garantías para la vigencia de la democracia en el dilema que enfrenta el país, considerando que es preferible el modelo de un Estado que respete los derechos de las personas, a la alternativa de estar sometidos al grupo que gobierna el Estado, demostrando con su postura claridad de ideas, identificación con un régimen de libertades, que garantice el emprendimiento generador de riqueza y empleo. Ese apoyo sin duda volvió competitiva electoralmente la candidatura de G. Lasso, a lo que también han contribuido el respaldo de activistas políticos que generan opinión y adhesión ciudadana, como Fernando Villavicencio, César Montúfar, Guillermo Celi, Pedro Freile, Gustavo Larrea, J. F. Velasco, Lucio Gutiérrez, Paúl Carrasco, Virna Cedeño, entre otros participantes del proceso eleccionario.

El tiempo dará respuestas a este renacer de Izquierda Democrática con su nuevo líder Xavier Hervas.