Mauricio Velandia: Trump y el Canal de Panamá

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Ahora el presidente Trump dice que el Canal de Panamá es de Estados Unidos. De ser cierto eso no solo EE.UU. es dueño del Canal de Panamá, sino que es dueño de toda Latinoamérica y debemos reconocerlo. La pregunta es si eso nos conviene?

El Canal de Panamá es una de las obras de ingeniería más importantes del mundo, una vía interoceánica que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico a través del istmo de Panamá. Su construcción transformó el comercio global al reducir significativamente el tiempo y la distancia para el transporte marítimo.

Vasco Núñez de Balboa fue el primer europeo en cruzar el istmo de Panamá y descubrir el océano Pacífico, lo que inspiró la idea de crear una ruta interoceánica (1513). En 1855 se construyó el Ferrocarril de Panamá, que permitió transportar mercancías entre los dos océanos. Panamá se independizó de Colombia con el apoyo de EE.UU., firmando el Tratado Hay-Bunau-Varilla, que otorgaba a EE.UU. el control perpetuo de la Zona del Canal a cambio de $ 10 millones y un pago anual (1903). Buen negocio ese.

EE.UU. administró el canal durante más de 60 años, controlando no solo la infraestructura, sino también la Zona del Canal, donde establecieron bases militares y una administración segregada. El canal se convirtió en un punto estratégico clave durante las guerras mundiales y la Guerra Fría. En el año 1977 se firmaron los Tratados Torrijos-Carter, donde el presidente panameño Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter acordaron la transferencia gradual del canal a Panamá. El 31 de diciembre de 1999, Panamá asumió el control total del canal a través de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Veamos algunas cifras: (i) alrededor del 5 % del comercio mundial pasa por el canal. (ii) la población de Panamá en 2024 es de aproximadamente 4’515.577 habitantes. (iii) El Canal de Panamá registró ingresos de 4.986 millones de dólares durante el año fiscal 2024, que abarcó desde octubre de 2023 hasta septiembre de 2024. (iv) diariamente ingresan 13.66 millones de dólares por día. Si se distribuyeran equitativamente los ingresos diarios del Canal de Panamá entre toda la población del país, cada persona recibiría aproximadamente $ 3.026 por día.

Recientemente, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ha realizado declaraciones controvertidas sobre el Canal de Panamá. Trump ha expresado su intención de que EE.UU. recupere el control del canal, argumentando que las tarifas actuales impuestas a los buques estadounidenses son “exorbitantes” y que la infraestructura podría estar “cayendo en las manos equivocadas”, refiriéndose a una supuesta influencia china. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha defendido enérgicamente la soberanía panameña sobre el canal, afirmando que “cada metro cuadrado del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes es parte de Panamá, y lo seguirá siendo”.

En el libre mercado los economistas pregonan que el precio lo fijan la oferta y la demanda. ¿Querrá Trump bajar las tarifas de tránsito por el Canal de Panamá? Es decir, ¿querrá fijar un techo de precios y juzgar un precio abusivo en virtud de una posición de dominio de la empresa que maneja el Canal de Panamá?

Llegó la hora de saber si Latinoamérica es un pedazo de mercado y territorio que es controlado y manejado por EE.UU. o si China tiene espacio y nos convertimos en la novia con quien todos ellos quieren bailar. Al parecer, por esta zona, la verdadera libertad solo se encuentra en la tina de la casa, y no gaste mucha agua porque le quitan la energía.

Este año son las elecciones en Ecuador.