Dove presentó un nuevo avance en el cuidado capilar

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Influencers, personalidades de Tv, representantes de medios de comunicación e invitados especiales conocieron de cerca los beneficios de esta propuesta enfocada en proteger, fortalecer y devolver el brillo al cabello. Durante el encuentro, una experta en ciencia capilar ofreció demostraciones en vivo que evidenciaron la efectividad de la línea y mostraron resultados visibles en la reparación del daño.

Además, los asistentes participaron en un taller de cerámica inspirado en la técnica japonesa Kintsugi, que simboliza la restauración de piezas rotas, una metáfora del proceso de recuperación capilar que propone Dove.