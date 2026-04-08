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Dove presentó un nuevo avance en el cuidado capilar

Con un evento en Casa Markana, Samborondón, Dove presentó un nuevo avance en el cuidado capilar con el lanzamiento de su línea UV Repair & Glow + ferúlico

Publicado por
Stefania Massa

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Influencers, personalidades de Tv, representantes de medios de comunicación e invitados especiales conocieron de cerca los beneficios de esta propuesta enfocada en proteger, fortalecer y devolver el brillo al cabello. Durante el encuentro, una experta en ciencia capilar ofreció demostraciones en vivo que evidenciaron la efectividad de la línea y mostraron resultados visibles en la reparación del daño.

Además, los asistentes participaron en un taller de cerámica inspirado en la técnica japonesa Kintsugi, que simboliza la restauración de piezas rotas, una metáfora del proceso de recuperación capilar que propone Dove.

En el lanzamiento estuvieron presentes influencers, personalidades de Tv, representantes de medios de comunicación e invitados especiales.

En el lanzamiento estuvieron presentes influencers, personalidades de Tv, representantes de medios de comunicación e invitados especiales.Juan Faustos//EXPRESO

Dove lanza tratamiento capilar

Norma Alaniz, Katherine Véliz y Karen Paredes.

Norma Alaniz, Katherine Véliz y Karen Paredes.Juan Faustos//EXPRESO

Dove lanza tratamiento capilar

Ashley Aldás y Jennifer Tutivén.

Ashley Aldás y Jennifer Tutivén.Juan Faustos//EXPRESO

Dove lanza tratamiento capilar

Nicole Morán y Karol Noboa.

Nicole Morán y Karol Noboa.Juan Faustos//EXPRESO

Dove lanza tratamiento capilar

Paula Félix, Katherine Argudo y Nicole Morán.

Paula Félix, Katherine Argudo y Nicole Morán.Juan Faustos//EXPRESO

Dove lanza tratamiento capilar

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