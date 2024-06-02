Martin Pallares: ¿Por qué Noboa no dice por qué odia a Abad?

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El gobierno de Daniel Noboa asume que todos estamos de acuerdo en que encargar la presidencia a la vicepresidenta Verónica Abad sería un desastre nacional. Por eso, tanto Noboa como sus funcionarios hacen funcionar a toda máquina sus capacidades recursivas para encontrar una fórmula para que no se cumpla la Constitución y poder aspirar a la reelección sin tener que encargar la presidencia a esta señora que, según el viceministro de Gobierno, Estaban Torres, sería lo más cercano a la destrucción del país.

La semana que hoy termina fue, en efecto, lo más parecido a una lluvia de ideas: al menos cuatro fórmulas fueron mencionadas como salidas para sacar del camino a Verónica Abad. Dentro de esta esquizofrenia la pieza cumbre fue la declaración de la asesora presidencial, Diana Jácome. En una entrevista con Jorge Ortiz, Jácome llegó a sugerir que el hecho de que Abad no haya venido al Ecuador para visitar a su hijo Sebastián, acusado de tráfico de influencias e infamemente encarcelado en la cárcel de máxima seguridad, La Roca, era la demostración de que no es una buena mamá. La lógica de Jácome es tenebrosa: si decide quedarse en Israel a donde fue enviada por el presidente Daniel Noboa y no venir a ver a su hijo es porque prefiere aferrarse al poder.

“Si tu hijo está preso, ¿tú te regresas o quieres mantenerte porque quieres el poder?”, preguntó Jácome a los otros participantes del programa de Ortiz. Jácome dejó así al descubierto la bajeza humana que guio todo el proceso de montar un proceso legal en contra del hijo de Abad como una trampa para que regrese. Lo que dijo es algo parecido a que alguien acuse de pésimo ratón al que no se come el queso de la trampa para evitar la muerte.

Pero lo más alucinante de esta historia por romper el orden sucesorio constitucional, para librarse de quien legalmente tiene que suceder a Noboa, es el hecho de que hasta ahora Noboa no le ha dicho al país porqué odia tanto a Abad. No es difícil percatarse que la señora es un desastre conceptualmente pero finalmente Noboa es el responsable de haberla puesto en la papeleta. ¿Tenemos que soportar un golpe a la Constitución por el simple hecho de que Abad es un peligro porque así nos lo dicen Noboa o Baby Torres? La mínima prueba de responsabilidad es que Noboa le diga al país cuál es exactamente el problema con Abad. Por qué la odia tanto.