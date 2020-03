Cuarentena y Cuaresma

Un día sin pensarlo mucho se nos volteó el tablero, nuestras piezas de juego, las reuniones, horarios, visitas, las metas. Todo cambió. Encerrados, poniendo a prueba nuestra tolerancia fuera de la rutina, obligados a mirar la angustia y a habitar ese inevitable diálogo familiar en donde nos preguntamos si somos felices, si somos buenos padres para nuestros hijos y viceversa.

En ese espacio estamos, en aquel en el que, para tener algo de paz, tendremos que estar dispuestos a aceptar que la vida es el presente, y deberíamos estar listos a desapegarnos de lo que somos, de nuestra libertad, de nuestro entendimiento, de todo lo que sabemos y tenemos.

Para el mundo entero esto representa el gran desafío, en eso estamos de acuerdo. Enfrentar a este virus contando con certeza de una sola cosa : no hay cura. Cada uno de los Estados del mundo se ha desplegado como ha podido, sabiendo asimismo, que no se alcanza y que no hay experiencia parecida que nos proporcione una lección a seguir. ¡Gran responsabilidad que tienen en sus manos!

La política también arroja sus teorías pues no falta quien diga que este virus lo crearon para desintegrar a sus enemigos de derecha contra izquierda y viceversa.

Para otros es una repetición del Arca de Noé, todos llamados a cuidarnos y a encerrarnos hasta que cuando pase la amenaza nos adhiramos a una nueva alianza de amor a la creación.

Cada persona le dará su significado a esta experiencia planetaria. En lo personal no pienso en la incertidumbre de un futuro, trato de sentir y vivir día a día, veinticuatro horas a la vez. Tampoco escribo nada nuevo, ni nada que nadie haya dicho antes; son tan ciertas y ancianas estas declaraciones como lo es el hilo que misteriosamente nos une a todos a pesar de lo hondo que haya sido el egoísmo con el que hemos construido esquemas sociales para aislarnos, pues comprobado sigue estando que lo que nos pasa impacta a los demás.

¿Sigue siendo muy sencillo para que mentes soberbias no lo comprendan aún?