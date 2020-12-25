¡Aerovía: chévere y chic!

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¡Gracias Jaime Nebot y gracias Cynthia! Sí, porque él tuvo la visión y tomó la decisión de ejecutarlo y ella la sensatez de apoyarlo y no suspender el contrato.

Mejorará la movilidad, bajará los costos del transporte y será otro atractivo turístico. Sus instalaciones son, arquitectónicamente hablando, de una elegancia sobria, funcional y contemporánea en todos sus componentes.

En las estaciones hay sensación de transparencia y frescor, escaleras automáticas, pero además ascensores y Sistema Podotáctil en los pisos, que utiliza baldosas especiales y facilita acceso seguro a no videntes y cordialidad especial de los empleados con los pasajeros. Las cabinas ofrecen gran vista, confort, comunicación y seguridad.

El paseo en las alturas es un poema a la naturaleza verde que aún logra sobrevivir, al fluir de los ríos al cielo, con sus nubes y estrellas, y al histórico y colorido barrio Las Peñas. Con pena veremos techos descuidados, solares con desechos, el Cementerio Protestante abandonado… En fin, es lamentable pero nos impulsará a planear soluciones al respecto.

Mi agradecimiento a la Agencia Francesa para el Desarrollo, las empresas POMA y Sofratesa. Aplausos a los ingenieros, arquitectos, técnicos y obreros ecuatorianos, finalmente los ejecutores de esta obra. A la ATM por su constancia y profesionalismo en el seguimiento.

Una sugerencia a Clotilde Boutroelle, representante de la Agencia Francesa: una obra concebida por ustedes no puede tapar el enorme mural de la mejor pintora ecuatoriana abstracta, Araceli Gilbert, formada en París, ubicado en una fachada de la Casa de la Cultura, que corresponde a la última parada. Sí, soy su sobrina, pero ciudadana que completé mi educación en Francia, haciendo mías la sensibilidad, valoración por lo bello y por el arte en ese país que siempre amaré y admiraré.

Según un arquitecto amigo, se podría hacer una redistribución de los paneles perforados metálicos que colindan con la fachada lateral de la Casa de la Cultura, logrando anexar visualmente la obra en mención con la estación, siendo una propuesta de fácil ejecución.