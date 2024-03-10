Luis Villacrés: Mecheros

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Llevamos más de medio siglo, cincuenta y dos años explotando petróleo de nuestros campos orientales. Cada torre produce además de petróleo, un subproducto de gas que sirve a manera de antorchas de cada pozo, quemando el gas que produce, sin ningún beneficio para nadie.

Existe un clamor general desde hace décadas de aprovechar ese gas que actualmente se desperdicia para generar energía o reemplazar importaciones de combustibles. Hace un par de años, Petroecuador decidió licitar la conversión de 167 mecheros para empezar a producir gas. El proceso de licitación decidió el 30 de diciembre de 2022 escoger al Consorcio Amazon Tech como concesionaria de esa explotación. Por presiones posteriores, específicamente de los importadores de gas, diésel y combustibles, el inicio de operación de esa licitación nunca se dio y hasta hoy sigue pendiente.

El consorcio Amazon Tech, que fue seleccionado, ofrecía invertir $ 750 millones en el proyecto de conversión y ahorrarle al país aproximadamente entre $ 1.200 y $1.400 millones que se dejarían de importar anualmente en combustibles. Es inaudito, que en medio siglo haya pasado más de una docena de gobiernos y que ninguno haya sido capaz de detener esta hemorragia de recursos que no se aprovechan, tanto de los mecheros, como los otros que se desperdician igual, de importaciones de combustibles, fácilmente reemplazables.

Existen hoy, según dice el propio Petroecuador, más de 487 mecheros en actividad, es decir que el potencial para aprovechar el gas de los mecheros, es mucho mayor, 3-4 veces más, que haciendo los cálculos representarían más de cinco mil millones de dólares anuales de ahorro al país. No comprendemos la lentitud del Ejecutivo y de la empresa Petroecuador en no proceder a convertir casi medio millar de mecheros en producción de gas que hoy se desperdicia. Además, el mantener esos mecheros ardiendo contamina el ambiente y produce enfermedades y cáncer a quienes habitan a su alrededor; además emanan millones de pies cúbicos de CO2 contaminantes a la atmósfera.

No procede seguir protegiendo intereses de muy pocos, mientras se perjudica gravemente al país en diversas maneras.