Regionalismo amnésico

Tanto Guillermo Lasso como Alfredo Borrero manifestaron categóricamente que devolverían al INHMT Leopoldo Izquieta Pérez su personería jurídica, arrebatada miserablemente mediante aquel decreto de marras, el 1290. Una vez posesionados, el vicepresidente convocó en el edificio del Gobierno del Litoral a un grupo de profesionales, exministros de salud y exfuncionarios del Instituto, con el fin de reiniciar el proceso de rehabilitación institucional, para lo cual nombró al Dr. Eduardo Herdocia como coordinador de su parte, quien se desempeñó muy profesionalmente. Luego de nueve reuniones en la Vicepresidencia, cuatro en el CMG y una en el INSPI, se elaboró un documento profundo y suficientemente extenso, en el cual se presentaba el proceso de rehabilitación del INH. Este documento lo entregamos al vicepresidente el 29 de septiembre del año pasado y esperábamos, como era lógico, una respuesta suficientemente rápida de su parte. Ante un silencio sepulcral de una de las máximas autoridades de la nación, decidimos hacer llegar el 8 de febrero una comunicación sobre el tema al señor presidente, que esperamos nos sea respondida en un tiempo prudencial. Escuchando la posibilidad de que una empresa china instale una planta de vacunas en nuestro territorio, me vino a la memoria el INH que llegó a elaborar una de las vacunas más potentes del mundo contra la rabia; exportamos vacuna DPT a Centroamérica; elaborábamos el suero antiofídico polivalente a un precio irrisorio, a diferencia del debemos importar de Costa Rica o México a un precio exorbitante. Vivimos engañados. El expresidente Moreno me hizo creer que tenía listo un decreto para rehabilitar el INH y me obligó a tildarlo públicamente de mentiroso; el vicepresidente pide el envío de un documento que ya le fue entregado el año pasado, el señor presidente; aún no nos responde, aunque entendemos que recién ha retornado al país. Señores magistrados: cumplan sus promesas y no se burlen de quienes hemos entregado, con todas las limitaciones del caso, la existencia al servicio de la salud del Ecuador.

Y sigo andando...