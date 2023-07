Se van (IV)

El 3 de julio en EXPRESO se publicó la carta del vicepresidente, cuya lectura causa una gran pena ante la carencia de argumentos y razones, ya que al referirse a la compra de medicamentos hizo referencia a que “en el Derecho Público solamente se puede hacer lo que la ley establece”, olvidándose de que, en caso de Emergencia Terapéutica, podía hacerse una compra mediante licitación nacional/internacional.

En cuanto a la reapertura del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, menciona el haber convocado a ciertas entidades para discutir el tema.

Al meterse en política se vio obligado a seguir el ejemplo de algunos representantes que, carentes de experiencia, no tienen empacho en lanzar promesas al pueblo, al igual que ciertos asambleístas que descontrolados lingualmente, prometen, sin acordase del aforismo que dice que “uno es amo de lo que calla”.

Transcribiré literalmente lo que el Dr. Alfredo Borrero pronunció megáfono en mano sobre el Instituto Nacional de Higiene: “Le voy a decir algo y ojalá que este gobierno (el de Lenín Moreno) no lo haga porque nosotros el primer día lo vamos a hacer; nosotros tenemos que abrir el Instituto Izquieta Pérez, que ha sido un instituto de renombre para el Ecuador. Lo que hicieron me parece una barbaridad, porque no hicieron nada bien, le dividieron como usted muy bien lo dice en dos partes y ninguna de las dos partes funciona bien, y cuando tenemos necesidad de vacunas o de suero antiofídico, creo que tenemos que ir a traerlo desde Cuba. Por lo tanto, mi querido amigo, tenga la certeza que lo que primero vamos a hacer nosotros es regresar al Instituto Nacional Izquieta Pérez a que siga cumpliendo la función de ser una luz en la oscuridad de la investigación del Ecuador, teniendo un nombre de tanta respetabilidad como fue el del Dr. Izquieta Pérez, un extraordinario ser humano, ministro de Estado; y formó una de las instituciones más importantes, orgullo de los ecuatorianos. Ojalá lo haga el presidente Moreno, nosotros sí lo vamos a hacer, con usted”.

¡Sin Comentario!

Y sigo andando…