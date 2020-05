Buda complaciente III

Búho se quedó en Guayaquil y luego de desayunarse un tigrillo se dedicó a visitar áreas educativas para tener una idea del sector.

Créame, me decía, aquí han inventado los distritos y salvo excepciones, son centros de chismografía y tráfico de influencias, utilizados por padres y alumnos para amenazar a los docentes, cuya autoridad se ha visto disminuida, en donde se consiguen ventajas y prebendas, y que han socavado la relación docente-discente, provocando una crisis disciplinaria y procedimental severa. Deberían desaparecer.

Créame, anotaba Búho, que la pandemia alterará la educación que se va a realizar “on line”. Créame que en el sector público chocará con obstáculos tecnológicos importantes tales como la provisión de equipos, el suministro de energía eléctrica, el requerimiento de redes para la administración del proceso, la necesidad de maestros entrenados. ¿Cómo se desarrollará el sistema educacional en un área de 14 metros con 4 infantes en espera de poder incorporarse?

Créame que veo casi imposible que uno de los padres pueda ejercer la tutoría del proceso educativo de sus hijos si los dos tienen que trabajar para cubrir sus necesidades familiares. ¿Se imaginan lo que sería dejar a los hijos solos en casa, abandonados a su suerte?

Créame que la educación privada está mejor sustentada, pero muchas familias han tenido que hacer ajustes para dotar a sus hijos de la infraestructura requerida para adaptarse al sistema.

Créame, señalaba Búho, que he recorrido algunos planteles y he visto que muchos en esta región podían haber iniciado sus actividades, pero a todos les da la impresión de que ha habido una falta de planificación por parte del Ministerio de Educación, que a todas luces no estaba preparado para iniciar el período lectivo, afectando así a todo el sistema educativo.

Créame que la educación “on line” o a distancia funciona a nivel universitario o en carreras de posgrado o superiores. La presencia del maestro y su interrelación activa con los alumnos es fundamental para una adecuada formación a nivel escolar y del bachillerato.

Y sigo andando…