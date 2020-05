Buda complaciente II

Es mi turno, dijo el Búho y llegó a Latacunga, ciudad hermosa y acogedora donde degustó chugchucara, hallullas y queso de hoja.

En Guayaquil, parte de su población resistía una cuarentena, pero otros comerciantes informales, empresarios, etc., no soportaban un encerramiento prolongado que era necesario pero que afectaba su supervivencia.

El Gobierno ante la crisis, buscaba alternativas de solución y ha presentado dos proyectos llamados Leyes de Apoyo Humanitario por el COVID-19 y Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Conversando con la gente, me comentaban que el primero es inhumano y atentatorio contra la seguridad económica de los ecuatorianos que están hasta la coronilla al tener que pagar siempre las torpezas, incapacidad e improvisación del gobierno que perdió el norte hace rato.

La mayoría de países reducen los intereses, rebajan los impuestos, dan créditos e implementan acciones sociales. Este gobierno con pistola en mano los está asaltando: el 2 % al patrimonio, interviene el IESS, el Issfa, el Isspol y el Biess, que no le pertenecen sino a los derechohabientes, violando miserable y arbitrariamente la Constitución; pretende subir los aportes y mantenerlas como su caja chica, ansiando meterles la mano para emitir bonos, agarrar el dinero e inmisericordemente terminar de descapitalizarlas.

El Búho nos hizo caer en cuenta de la supresión de un fideicomiso manejado por gente idónea que iba a garantizar el correcto manejo de los fondos. Los lagartos los quieren enviar a la cuenta única, que solamente servirá para despilfarrarlos administrándolos a su antojo.

Se pide solidaridad, pero decía el Búho, no sean tan imbéciles para aprobar lo que liquidará su economía atentando contra la prosperidad y el futuro de su país. He visto que aquí funciona el centralismo desde hace 400 años, como me decía mi amigo el Búho nipón Tesaco Ladaga, toda vez que lo que se desea hacerles es un perfecto harakiri. ¿Por qué no le dan al Guayas la exoneración de toda carga como lo hicieron con Manabí, siendo el epicentro de esta crisis pandémica? No me iré todavía.

Y sigo andando…