Aclaración

Me llamó la atención la llamada de un ‘aparente’ funcionario del MSP, quien la hizo para protestar acerca de los términos de mi editorial del 03.05.23, manifestándome que el Ministerio está bien estructurado, que los planes de salud se han cumplido, que la aplicación de vacunas ha sido buena y que esta dosis que se aplicará a 3,7 millones de niños debe ser interpretada como un “refuerzo” adicional para su protección.

Respondiendo la llamada, afirmo que el MSP está pésimamente estructurado, pues su división en zonas de salud es lo más inadecuado y antitécnico, siendo un país dividido en provincias, que, convertidas en jefaturas provinciales manejarían bien sus necesidades sanitarias. Solo para darles un ejemplo, con la división actual en áreas, un paciente radicado en San Cristóbal-Galápagos, para resolver un problema de salud deberá viajar para solucionarlo al cantón Milagro-Guayas (¿?)

Ha destruido programas de salud vitales, como el de Control de Enfermedades por deficiencia de Yodo y el propio PAI, al no cumplir adecuada y oportunamente con la vacunación infantil durante casi 12 años y no haberlo modernizado con vacunas que todavía no aplica y otros más; además todos sabemos que un infante de 10 años bien vacunado no requiere refuerzo alguno.

Ignoro exactamente cuánto se ha invertido en vacunas, mas por mis antecedentes y por haber estado estrechamente vinculado con el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez -que elaboró una de las vacunas antirrábicas más potentes del mundo- realicé el análisis de costos, y la actual vacunación del MSP le hubiera significado apenas tres millones de dólares.

Pero lo más grave de todo es que las vacunas que han llegado al Ecuador no han cumplido con una disposición sanitaria internacional que consiste en someter los lotes importados de todo producto biológico a determinadas pruebas para establecer su inocuidad y potencia, medida de carácter obligatorio impuesta por las regulaciones sanitarias internacionales, condición que debe cumplirse ‘sine qua non’ antes de aplicarlo a la población.

Y sigo andando…