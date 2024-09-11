Luis Sarrazín: La medicatura rural (II)

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Con el tiempo, los procesos debían ir mejorando y haciéndose cada vez más honestos. Esto no ha sido así, pues en el caso del sorteo para asignar las plazas para el cumplimiento de la medicatura rural, en el pasado había que enfrentar las recomendaciones en favor de ahijados y dependientes, ahora, si bien se mantienen, se agrega la implantación de un tarifario para los aspirantes a reubicación, en virtud del cual deben ‘cotizar’ el valor establecido para ubicarse en una determinada localidad.

En el pasado, en calidad de ministro presidía los sorteos y no había opción para ninguna recomendación. Recuerdo a la Dra. O. M., que me visitó solicitándome una reubicación, portando un examen positivo de embarazo. Le solicité una muestra de orina que remití al Dr. Alfredo Pérez Rueda, quién la reportó negativa. Ante esto, envié a la doctora a hacer la rural en Nuevo Rocafuerte y sancioné al profesional que extendió el certificado falso.

Para hacer el listado de los que deben cumplir con la medicatura rural se toman en consideración las ‘prioridades’, que van de la uno a la seis; es decir, se trata de las ubicaciones en que pueden estar situados los médicos de acuerdo a una serie de requisitos: calificaciones, situación de salud, estado civil, organización familiar, etc.

La inmoral administración de parte del Ministerio de Salud ha impedido a los médicos conocer la lista de adjudicaciones en función de las prioridades y yo he recibido quejas, en donde se evidencian hechos que revelan una corrupción evidente.

Una de ellas, la más demostrativa, es una demanda que hace una profesional que teniendo una puntuación de 9,72 y el puesto ocho, en virtud de lo cual, correspondiéndole la primera prioridad, fue desplazada a la sexta, sin explicación alguna.

Los oficios enviados por la perjudicada a la Secretaria de la Comisión de Rurales así como a la presidente de la Comisión Técnica Nacional de Rurales, jamás fueron respondidos, exigiéndose la reparación inmediata de este perjuicio y su inclusión como corresponde, dentro de la primera prioridad. Vamos de mal en peor.

Y sigo andando...