Luis Sarrazín: Consejos

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Respetando la juventud del gabinete del presidente Noboa y recordando que “más sabe el diablo por viejo que por diablo”, un grupo de ‘viejos’, liderados por un destacadísimo ingeniero eléctrico, el Ing. Francisco Marchán Castro, conversamos sobre la problemática energética y decidimos emitir algunas conclusiones al respecto:

1. La ciudadanía, sobre todo la de Guayaquil, debe exigir la privatización del servicio y que la Gobernación y la Alcaldía formen parte del directorio, pero que sea la empresa privada quien decida lo que hay que hacer para brindar un buen servicio, debidamente controlada por la autoridad, que deberá ser única para el sector eléctrico, es decir Conelec, al cual el gobierno de la década perdida lo transformó en un regulador de todo, y que debe ser quien vigile el cumplimiento del contrato. En Colombia y Chile esa autoridad mantiene el sistema funcionando y lo regula excelentemente bien.

2. El Gobierno debe intervenir todas las unidades que componen el sistema eléctrico nacional: generación, transmisión y distribución, con el fin de comprobar el estado financiero y operativo de cada una de ellas y poder determinar el verdadero costo de producción del Kw/h, que les permita la sustentación eficiente de ellas y, según ese resultado, establecer el costo Kw/h de cada usuario, con el fin de hacer el servicio autosustentable. En caso de que se quiera favorecer a un tramo o varios de la sociedad, que se lo haga transparentemente, como un subsidio especial y temporal, sin disminuir los fondos de las empresas, que son de su responsabilidad.

3. Contratar la gerencia y operación de cada una de las empresas con entes privados que entregarán una garantía equivalente al valor de un año de operación, que incluya el tramo pasivo laboral de su personal, que es responsabilidad del Estado central. Recibirían una remuneración negociable y por lo menos a 10 años renovables. Conelec deberá establecer el marco técnico y de calidad al que deben adherirse las empresas signatarias.

4. Cesar de manera inmediata a toda la plana mayor de Cenace, Conelec (actual) y Celec.

Y sigo andando…