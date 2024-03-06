Luis Sarrazín: Compra de medicamentos

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En materia de compra de medicamentos, el secreto del éxito se basa en seis pilares que lo sustentan: el primero es levantar las necesidades de todas las unidades hospitalarias; el segundo es adquirir todos los medicamentos necesarios para la atención de los pacientes, tanto para el régimen ambulatorio como para el nivel de hospitalización; el tercero es velar porque sean de calidad probada para garantizar la buena atención de los enfermos; el cuarto es conseguirlos a muy buen precio; el quinto es adquirir las cantidades necesarias para evitar que caduquen en bodega y sea necesario destruirlos; y el sexto es tomar en consideración su fecha de caducidad para evitar que expiren antes de su utilización.

En un trabajo muy coordinado, Auditoria Médica y el Departamento de Adquisiciones pusimos en marcha el programa Proimeg 2023, con magníficos resultados: hubo 37 participantes entre laboratorios nacionales y empresas instaladas en el país, que representan fármacos elaborados en el exterior.

Logramos una oferta de 1.264 medicamentos que cubrían todas nuestras necesidades. Todos los participantes debieron presentar para cada medicamento ofertado, según su naturaleza, 11 requisitos o pruebas de calidad: registro sanitario, autorización del laboratorio fabricante para uso del registro sanitario, prueba de esterilidad del envase, prueba de pureza de la materia prima, prueba de durabilidad de la materia prima, prueba de dilución o solubilidad, prueba de compactación o dureza, prueba de potencia microbiológica, prueba de bioequivalencia, prueba de intercambiabilidad y prueba de biodisponibilidad ‘in vivo’, que totalizaron 13.794 certificaciones.

Los medicamentos ofertados se enlistaron de arriba hacia abajo según sus precios, declarándose ganadores en cada ítem a los de precio más bajo, sobre la base de que todos cumplían con los requisitos de calidad señalados en el párrafo anterior. Si por alguna razón el ganador no podía cumplir con las entregas, se designaba al segundo de la lista y así sucesivamente, y de esta manera jamás habría desabastecimiento.

Y sigo andando…