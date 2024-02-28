Luis Sarrazín: Código de la Democracia (II)

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Las reformas al COIP han desnudado una verdad conocida y relacionada con un buen número de legisladores cuando se trata de reformar un documento de importancia jurídica.

El proyecto presentado contiene reformas positivas pero, hábilmente, ciertos legisladores títeres o marionetas de los gamonales que dirigen los partidos cual parcelas de poder, introdujeron artículos con el propósito de intervenir en los procesos judiciales y permitir que, mediante subterfugios hábilmente camuflados, se cambien procedimientos ortodoxos que han garantizando la verticalidad de los procesos o juicios mediante la aplicación rigurosa de las leyes vigentes.

Para muestra mencionaré la cantinflesca aspiración de ciertos miserables, que pretendían que las investigaciones preprocesales a cargo de la Fiscalía debían ser comunicadas a la Legislatura para su conocimiento. ¿Se imaginan ‘el soplo universal’ que con carácter informativo saldría de decenas de esos deslenguados dragones mefistofélicos?

Los artículos injurídicos, conflictivos e inmorales deberán ser suprimidos del documento final; y a título definitivo, es posible que una tienda legislativa proponga el archivo de semejante mamotreto, o pase a conocimiento del presidente de la República, a quién le correspondería dar un veto parcial o total al mismo, para así enterrar cuando menos por un año las canallescas, malévolas y torcidas aspiraciones de los legisladores proponentes.

Pedimos a gritos una reforma legislativa que contemple un Congreso bicameral integrado por 48 senadores y 96 diputados, número más que suficiente para legislar y fiscalizar, y cuyos miembros pasen por un estricto escrutinio que los califique como idóneos para tales desempeños.

Respetando a aquellos que tienen muy merecido el calificativo de legisladores y en atención a la presencia de esa basura de abromiqueros zombis, que frente a una laptop y dando muestras de evidente estupidez y descerebración, votan según las instrucciones del amo escondido tras bastidores, votemos por la revocatoria del mandato de esa bazofia asambleística.

Y sigo andando…