Fue un placer

Por 260 semanas, los viernes, se me permitió el gusto de poder compartir con ustedes muchas vivencias personales, anécdotas y una visión propia de la realidad, que a mi criterio podían ayudarnos a perfilar nuevos valores necesarios en la sociedad ecuatoriana. En algunos temas y con algunos de ustedes, seguramente, hubo coincidencia en cómo debería ser nuestra cotidianidad. Poco a poco, según varios comentarios, me gane su confianza para analizar juntos la esencia de los hechos sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales, tanto del entorno nacional, como del internacional. Sin embargo, en un determinado momento de nuestras vidas debemos asumir responsabilidades que nos permitan no solo el decir, sino también poder incidir en las estrategias que ofrezcan prosperidad a los ciudadanos, y este es el momento de no solo coincidir con el presidente, en aquel, “Más Ecuador en el mundo, y más mundo en el Ecuador”, sino sumar el hombro y sumar voluntades. Mi participación como miembro Ad-hoc de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores la considero un reto más, que me permitirá poner al servicio de la Cancillería mi experiencia y conocimientos aprendidos durante once años en la Corpei y muchos más de actividad en los campos ambientales y de inclusión económica. Ecuador tiene una inmensa oportunidad de que su diplomacia sea agresiva en defender los intereses de nuestros productos, que hoy mantienen la dolarización. Por eso hay que felicitar la decisión del presidente Lasso: luego de 11 años de inactividad, volveremos a contar con esa junta, para conocer, analizar y emitir sugerencias al Ministerio en temas que su titular ponga a nuestra consideración, o en temas importantes que los miembros consideremos oportuno reflexionar. Extrañaré la construcción del El atrio de las rosas, pero me comprometo a estar presente con mi línea conductual a través de las redes sociales. La gratitud es el más noble de los sentimientos y por ello quiero ser grata con diario Expreso por la invitación que me hiciera su director. Aplaudo la línea editorial independiente del poder que tiene este, el mejor diario de opinión del país. Fue un placer.