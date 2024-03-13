Lourdes Luque | Así no, IESS

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Era 1988 cuando al finalizar su periodo presidencial León Febres-Cordero lanza su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, llegando con un respaldo del 80 % de los votos válidos.

Febres-Cordero toma la Alcaldía luego del bucaramato y decide cerrar por tres meses el Municipio, al cual lo califica como cloaca.

Con el apoyo de la empresa privada, el alcalde logra con los mejores ejecutivos de la urbe, cedidos como servidores profesionales a la ciudad, transformarla.

El mejor alcalde de Guayaquil logró parar a raya las coimas, abusos, juguetes lanzados por un tobogán desde los balcones del edifico, oficinas convertidas en burdeles, volquetas de servicio municipal de basura vertiendo los desechos en la 9 de Octubre, el malecón convertido en un fumadero ciudadano, entre otras ‘maravillas’ que encontró.

Conozco y creo en Eduardo Peña Hurtado. Yo hubiese esperado que, al asumir su cargo en el IESS, hubiera sonado a algo parecido a lo de León en la Alcaldía. Que tenga la fortaleza de parar los latrocinios que existen hoy en el IESS. Sé que no es resultado de su accionar, pero desde allí podría ayudarnos a responder: ¿quién nos perjudicó con mil millones al suspender el aporte del 40% del Estado? ¿Quién afilió a los dependientes para servicios de salud sin ingresos de contraparte? ¿Quién incrementó mil millones de dólares en salarios en el 2017? ¿Quiénes fueron los corruptos que levantaron en sobreprecios millones de dólares para partidos políticos? ¿Quiénes han usado como caja chica al IESS?

Todos estamos conscientes de que hay que modificar varios de los parámetros vigentes hoy, que ya no son viables; ya los que bordeamos los 70 años nos sentimos tan vitales como los de 50 años de antes, pero no estamos dispuestos a que nuestro esfuerzo laboral se vaya a un gran cuerno de la abundancia de varios, y menos servicios para nosotros los aportantes.

Volvamos a comenzar, querido Eduardo,. Presenta la propuesta integral tuya frente a la crisis del IESS y allí sí verás que te aplaudiremos, como seguimos aplaudiendo a León, aún hoy, por nuestra ciudad.