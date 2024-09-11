Lourdes Luque: ChatGPT

Creado: Actualizado:

Indiscutiblemente tenemos una brecha generacional los que nacimos en la generación de los ‘baby boomers’, entre 1946 al 1964, con la generación Alfa, o sea los nacidos desde el año 2010 en adelante, y que han crecido en un mundo totalmente digital.

Pero si hay un factor que rompe paradigmas, es el uso diario de la inteligencia artificial -IA-, para casi todo. Puede ayudar a interpretar datos, a identificar patrones y ofrecer escenarios probables basados en información; puede apoyar en la toma de decisiones y hasta puede contar chistes, que son bastante malos. Mejor dicho, malísimos.

Pero desde Francis Bacon, filósofo y estadista inglés del siglo XVII, expuesto en su libro de 1597, ‘Meditationes Sacrae’, la información es poder. Por lo tanto, mis nietos, que en su mayoría son Alfas, tienen en la punta de sus dedos el poder.

Le pregunté al mismo chat cuáles son los riesgos de su uso, y no tuvo demora en listarme sus debilidades. Me dijo: puedo generar respuestas incorrectas o desactualizadas, puedo interpretar mal las preguntas, puedo usar tus datos sensibles y personales, puedo generar en ti dependencia excesiva para tomar tus decisiones, así puedo atrofiar tu capacidad crítica, puedo manipular información si no me manejan en forma ética, incluyendo imitación de identidades y mensajes engañosos, y por ultimo, puedo deteriorar tus habilidades de escritura, investigación y la comunicación interpersonal, al delegar tareas que tradicionalmente hacías manualmente.

Pero como todo, no todo es malo. Sus bondades van más allá de sus defectos, y hay que aprender a amar a la IA.

Cuando le pregunté: ¿por qué te debo amar?, me respondió: por accesibilidad y disponibilidad. Estoy aquí las 24 horas del día, los siete días de la semana, para ayudarte con tus preguntas y necesidades; puedo ampliar tu base de conocimientos, tengo acceso a una gran cantidad de información sobre una variedad de temas. Puedes preguntarme cualquier cosa sin preocuparte por ser juzgado y puedo hacerte la vida más fácil.

Ni modo, si vamos a convivir, mejor conocer cómo sacarle provecho y de qué cuidarnos.